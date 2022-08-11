〈財報〉中芯國際Q2營收續創單季歷史新高 董事會高層人事異動

中芯國際周四（11 日）晚間公布第二季財報，當季營收成長逾 4 成，續創單季歷史新高、毛利率為 40%，主因是部分工廠並未在該季進行歲修，而且疫情影響也有限，因此表現均優於第一季財測區間上緣。與此同時，中芯也宣布董事會高層人事異動，聯席執行長趙海軍辭任執行董事一職，執行董事僅剩董事長高永崗 。

財報顯示，中芯第二季營收年增 41.6% 至 19.032 億美元，創下單季歷史新高，季增 3.3%；毛利率報 39.4%，年增 9.3 個百分點，季減 1.3 個百分點；歸屬母公司淨利報 5.14 億美元，年減 25.2%，去年同期為 6.88 億美元。

(圖：中芯國際)

展望第三季，中芯預估營收季增介在 1% 至 3% 之間，毛利率介於 38% 至 40% 區間內。此外，資本支出方面，第二季的資本支出為 16.72 億美元，較第一季 8.69 億美元成長 92.4%，預估 2022 會計年度全年資本支出約 50 億美元，主要用於維持舊廠擴建與三個新廠計畫。

中芯表示，上半年資本支出共計 25 一美元，增加折合 8 英吋 5.3 萬片的每月產能，進度符合預期，新廠方面仍按計畫推進。

該公司稱，目前來看，這一輪周期調整至少要持續至明年上半年，但可以確定的是，晶片產業需求成長與全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土製造長期邏輯不變，對中長期成長充滿信心。

董事會高層人事異動 兩聯席執行長均退出

與此同時，中芯同日也公告，趙海軍為專注履行公司聯合首席執行官的職責，辭任公司執行董事職務，自 11 日起生效，而安謀創辦人之一、原本擔任中芯國際獨董的布朗（William Tudor Brown）也辭任中芯國際獨立非執行董事，自 11 日起生效。

值得一提的是，2021 年 11 月梁孟松辭任中芯國際執行董事後，仍擔任中芯國際聯合首席執行官。繼梁孟松之後，趙海軍也辭任執行董事，這意味中芯國際兩大聯合執行長均已退出上市公司董事會。

中芯國際 (0981-HK) 周四收漲 3.38%，報 17.72 港元。