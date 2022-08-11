〈蔣尚義開講〉首談加入中芯 「一生中最愚蠢的決定」

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前營運長蔣尚義去年底辭去中芯國際副董事長，退休後回美定居，先前接受美國電腦歷史博物館 (CHM) 採訪時，首度對外談及加入中芯的心路歷程，並直言是「一生中最愚蠢的決定之一」。

蔣尚義接受 CHM 訪談全文近日在其網站上公開，從出生之地、談到求學歷程，並暢談在台積電的所見所聞，及首度曝光加入中芯的心路歷程。

蔣尚義透露，當初加入中芯，是台積電老同事邱慈雲、前中芯執行長力邀牽線，自己在偶然的因緣際會下加入，但因與台積電同為晶圓代工業，直接加入協助相當敏感，後來改邀他擔任獨立董事。

蔣尚義表示，自己也專程向台積電創辦人張忠謀告知，並取得首肯，但也因加入中芯，過去在台灣的良好形象因此大傷。他並坦言，加入中芯是一個錯誤，也是人生中做過最愚蠢的決定之一。

蔣尚義說，加入中芯 3 天後，美國就對中國展開進一步制裁，中國無法購買任何可做先進製程的設備，使營運面臨巨大挑戰。

蔣尚義表示，自己是美國公民、又是台灣人，加上中芯政治色彩濃厚，因此即使為公司副董事長仍不被信任，2020 年二度回鍋中芯擔任副董 1 年後就決定求去。

蔣尚義說，這次已經是第三次退休，也沒有計畫要再回去工作，因家人都在美國，因此回美享受退休生活。