中芯國際傳12吋晶圓廠CIM國產化計畫喊卡 百人團隊解散

知情人士透露，中芯國際 (688981-CN) 的北京 12 吋晶圓廠 CIM 國產化計畫，近期被迫喊卡，原因是該計畫技術承包方無法完成半導體 CIM 軟體國產化需求。

新浪科技報導，消息人士說，目前承接方負責這項計畫的上百人團隊，已全數撤離中芯國際北京辦公地點，回到原來工作地，且多名高階研發人員已開始尋找新工作，此事在 CIM 工業軟體圈內已逐漸傳開。中芯國際股價周一（8 日）盤中應聲大跌 2.01%。

承接中芯國際此次北京 CIM 軟體國產化任務的承包方，為上揚軟件（上海）公司，該公司需要提供 12 吋晶片產線 CIM 系統。

上揚軟件去年先後完成人民幣數億元 C1、C2 輪融資，投資機構包括國家集成電路產業投資基金二期（國家大基金）、中芯聚源、浦東科投、浦東科創、哈勃資本及深創投。

接近中芯國際人士說：「上揚在中芯國際累計投入超過了 100 人，並為中芯項目在北京成立了一個研發中心，前後時間投入最長的人達到了一年。但在今年 5、6 月的時候，經中芯國際 IT 部門多輪評估，最終判定無法完成中芯國際的半導體 CIM 國產化需求，並把報告給到了中芯國際高層。」

該人士表示，目前中芯國際高層已批準 IT 部門提交的評估報告，並正式通知上揚軟件人員撤離中芯國際，暫停在中芯國際的計畫。

知情人士說，在眾多即將離職的人員中，上揚軟件技術長許明光（英文名 MK），即主導這項計畫的負責人，已提交離職申請，並進入休假狀態，休假結束後將離職。

新浪科技報導，多名業界人士均證實此事。目前中芯國際與上揚軟件均未回應此事。

業界人士大嘆，「終究還是工業軟體發展太難做了，國內剛開始起步」。不過，該人士也說，「雖然一些廠商的方案確實出現了問題，但泛半導體行業依然不乏優秀的國產工業軟體廠商，市場依然可以對國產 CIM 方案報以信心。」