臺鹽子公司臺鹽綠能切入投資案場 將辦理公發

臺鹽 (1737-TW) 2017 年前進潔淨能源產業，並進一步轉投資成立臺鹽綠能公司，臺鹽綠能去年貢獻臺鹽集團營收超過 12 億元，占營收比重達 31%，總經理陳世輝今 (26) 日在法說會中指出，臺鹽綠能走向公開發行已為確立方向，並委由國票證券輔導中，確切公發時程將在明年確定。

臺鹽綠能營運模式主要為提供能源技術服務，本身不投資電業，而是協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，從土地整合到場域設計，包括未來合法安全的工程 (EPC) 實現，到完成後 20 年案場維運等一條龍服務；但因臺鹽土地活化及啟動太陽能光電場新投資事業，營運模式有所改變。

陳世輝指出，啟動太陽能光電場新投資事業，主要在臺鹽本身土地及取得合作開發利用的土地上進行。

至於臺鹽綠能今年營收是否還將占臺鹽 3 成以上營收比重，陳世輝說，海洋鹼性離子水 7、8 月出現營收暴增的銷售新紀錄，也帶動營收成長，加上臺鹽綠能下半年還有嘉義案場完工認列營收，目前難以判斷臺鹽綠能今年營收貢獻比重。

陳世輝指出，子公司臺鹽綠能朝公開發行已是確立方向，至於公發時程，則因業務方向及組織架構還在調整，仍待進一步確定。

臺鹽綠能 2018 年成立，目前股本爲 3.67 億元，臺鹽持股 66.75%，其餘股權由民股及員工持有，董事長爲吳容輝，總經理由吳博鑫出任。去年臺鹽合併營收達 40.96 億元，其中並由臺鹽綠能貢獻營收超過 12 億元。