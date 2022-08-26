〈財報〉戴爾財測失利 高層警告消費者對支出轉趨謹慎 盤後重挫

戴爾科技 (DELL-US) 受到美元升值和中國防疫封控影響，第 2 季營收略遜市場預期，第 3 季財測也遜色，加上高層對下半年經商環境的悲觀看法，導致該股周四 (25 日) 盤後一度重挫逾 8%。

戴爾在 7 月 29 日為止的第 2 季淨利年減 38.5% 至 5.11 億美元，經調整後每股盈餘 1.68 美元，略高於分析師預估的 1.64 美元。營收成長 9% 至 264.3 億美元，略遜於分析師預估的 265 億美元。

展望前景，戴爾共同營運長 Chuck Whitten 表示，進入第 3 季之後，觀察到「客戶對支出更為出謹慎」的現象。另一位共同營運長 Jeff Clarke 也說，公司正面臨「經營挑戰日益升高的環境」。

戴爾財務長 Tom Sweet 在電話會議中表示，本季營收預料介於 238 億至 250 億美元，預估中位數與去年同期相比下滑約 8%。分析師對營收的平均預估值為 264 億美元。

該公司預估全年營收可能持平或年增 2%。

戴爾高層表示，觀察到消費者對支出日益謹慎的現象。 (圖: AFP)

戴爾盤後股價一度重挫逾 8%，截稿前仍跌 5.09%。該股稍早隨大盤收高 2.75%，報每股 47.90 美元，今年來共下跌 15%。

由於美元升值、中國在第 2 季實施防疫封控措施，戴爾的總營收成本攀升，年增 12% 至 209.9 億美元。

美元升值今年來也侵蝕微軟、蘋果等科技公司的利潤，加上消費者削減在個人電腦 (PC)、智慧手機等電子產品的支出，都凸顯科技業遭遇的挑戰。

戴爾第 2 季消費者 PC 營收下滑 9% 至 33 億美元，呼應英特爾 (INTC-US)、聯想 (00992-HK) 遭遇的疲軟處境，顯示疫情榮景持續消退，以及消費者面對 40 年來最高的通膨，更傾向把錢花在刀口上。

不過，第 2 季商用 PC 銷售仍年增 15% 至 121 億美元。戴爾總營收約 60% 來自 PC 業務。