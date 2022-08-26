美國本周房貸利率飆升至5.55% 創6月來新高

根據房貸機構房地美（Freddie Mac）周四（26 日）公布數據，本周 30 年期固定房貸平均利率從前一周的 5.13% 上揚至 5.55%，周利率達到 6 月下旬以來新高。利率飆升加大住房市場的壓力，目前住房需求已從新冠疫情大流行時期的高峰大幅下降。

該利率也隨美國 10 年期公債殖利率攀升水漲船高，本周 10 年期公債殖利率突破 3%，為一個月以來首見，反映出投資人正在為聯準會（Fed）下一步舉措做準備，Fed 一直在上調基準利率，以遏止數十年來最嚴重的通膨。

高漲的房價與今年抵押貸款成本攀升，讓許多潛在的買房者卻步導致房市交易降溫，並在整個房地產行業掀起波浪。

房屋賣家紛紛降價求售且不動產經紀商也紛紛裁員。隨未出售的房屋越積越多，建築商也在放緩開工速度，同時加大優惠吸引客戶。另外由於抵押貸款申請數量停留在 22 年來低點，一些非銀行貸款機構正在努力維持業務。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示，抵押貸款利率上升與經濟成長放緩的共同作用，讓房市承壓，房屋銷售持續下滑、房價有所回落、消費者信心低迷。不過在需求減弱的情況下，仍有潛在的買房者觀望，等待重返市場。

有跡象顯示房市買家的確已撤離市場，根據抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association,MBA）數據，上周作為衡量購房者需求的主要指標，購房貸款申請數量降至 2020 年 4 月以來新低。

MBA 負責經濟與產業預測副總裁 Joel Kan 說，上周購房貸款的平均規模下降，顯示高價住房買家的需求減弱。不過仍有跡象表明某些買家回歸，Kan 指出，在傳統購房申請減少的同時，政府貸款申請增加 4%，這一成長可能是首購族活動增加的跡象。