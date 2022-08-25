〈台經院看景氣〉看房市處量縮價穩格局 建商難有降價空間

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 7 月營建業營業氣候測驗點為 96.74 點，較上月上升 3.84 點，台經院說明，不動產業者態度趨於謹慎，目前房市處在「量縮價穩」，雖房市買氣趨緩，卻難有降價空間。

台經院指出，7 月並未如同去年下半年出現大規模遞延和報復性買盤，主要是因房市受制國內貨幣政策轉向、調控房市政策並未鬆綁，金融市場動盪等負面因素，儘管時序逐漸進入 928 檔期傳統旺季，但預料，整體買氣恐怕無法與供給面釋出的量能，同步增長。

不過，台經院也提到，建商暫無沒有降價求售壓力，加上營建成本高漲，即便房市趨緩，房價恐仍難有降價空間。

在營造業方面，7 月景氣轉差，主要是因工料成本墊高侵蝕利潤加劇，營造廠承接新案減少，加上工期延宕衍生更多的不確定性，在建項目完工比例入帳幅度相對受限。

展望未來，台經院說明，由於時序進入年底前趕工潮，且將步入前瞻計畫第四期階段，軌道建設土木標案源增多，未來半年營造業景氣看法將以好轉視之。

不動產業方面， 雖時序將進入 928 檔期傳統旺季，不動產開發商推案將大舉釋出，但因房市政策無鬆綁可能性、利率仍有調升趨勢、地緣政治變化等因素持續影響，有 70% 左右的廠商看未來半年房市景氣僅持平。