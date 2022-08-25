橘焱胡同設定營運三大主軸 將代理日知名品牌來台

連鎖餐飲集團橘焱胡同 (2761-TW) 董事長吳念忠表示，下半年以來疫情趨緩，將以加快展店、代理日系品牌，並發展海外市場做為三大營運成長主軸，其中，已確定引進日系知名鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，還有日本連鎖迴轉壽司品牌評估代理中。

橘焱胡同目前旗下共有 6 個品牌，兩岸合計達 30 家店點，其中，台灣 18 家、中國 12 家，預計下半年再新增 5 家，包括胡同燒肉拓點和日系代理品牌引進，年底可達 35 家店點規模。

吳念忠指出，代理品牌毛利表現相對低，但有利集團品牌多樣化，未來也不排除持續引進其他異國料理品牌。

而在海外，除了中國，橘焱胡同揮軍新加坡設立第 1 家店，宣示正式進入東南亞，吳念忠也透露，原本在疫情前曾與合作夥伴洽談進軍美國市場，隨著疫情趨緩，不排除明年底前有望開出美國首間加盟店。

除了展店和新品牌添營收動能，由於橘焱胡同獲能率集團二代董俊毅和星宇航空董事長張國煒投資，不僅已成星宇機上餐點供應商之一，吳念忠看好，未來星宇空廚建置完成後，橘焱胡同除了可快速放大飛機餐供應量能，也將有更大空間發展食品代工版圖。

橘焱胡同上半年稅後純益 116 萬元，年減 80.8%，每股純益 (EPS)0.09 元，在疫情衝擊下仍穩住獲利，隨著下半年營運動能快速轉強，法人估全年每股純益有望上看 2 元。