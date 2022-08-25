六角旗下段純貞擴大在矽谷展店 評估插旗加拿大、英國

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (25) 日宣布，旗下王座國際的品牌「段純貞牛肉麵」北美第二家店將於 27 日正式開幕營運，持續搶攻高科技重鎮矽谷的餐飲版圖，六角目標，段純貞年底前海外再增 3 店，達總店數 10 家規模，同時也籌備進軍加拿大和英國市場中。

六角說明，去年開出北加首店，成功在矽谷地區打響段純貞牛肉麵名號，更屢創銷售佳績，因此，今年將串聯二店擴大服務範疇。

王座總經理林子恒說明，北加一店開幕迄今，每月平均營業額約新台幣 600 萬元，平均客單價 25 美元 (約新台幣 750 元)，營業額呈現逐月上升，而北加二店同樣坐落於矽谷，鄰近蘋果、Google 等大廠，距離一店約 30 分鐘車程，在第二家店點開出後，也將開始籌備衛星廚房。

林子恒規劃，衛星廚房可供應 10 家門市的胃納量，除了以 SOP 製作流程將產品味道標準化，門市原先的前店後場設計也可彈性調整，提供更寬敞的用餐空間、並有效降低人力及設備成本。

目前段純貞牛肉麵除了在北美，海外市場還有香港 5 家據點，累計海外門市達 7 家，年底前可望達海外 10 家規模，並籌備插旗加拿大和英國市場，六角董事長王耀輝樂觀看待，在展店動能挹注下，下半年海外品牌營業額年增率上看 200%。