鉅亨美股雷達：蘋果最快10月在印度生產iPhone新機 分析師調升特斯拉目標價

美股重要看點：

由於對升息的擔憂加劇，夏季反彈行情逐漸瓦解，華爾街周一 (22 日) 遭遇重挫。周二盤前雖然小幅上揚，但並未見到太大的上漲動能。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 表示，全球增長故事現在一團糟，「這就是目前真正對風險偏好造成壓力的原因」，因為在世界其他地區正在崩潰的情況下，美股也很難獨自保有吸引力。

他認為，這種情緒將繼續對大型科技股和非必需消費品股帶來壓力。

此外，市場對本周最重要的談話，即 Fed 主席鮑爾即將在央行年會傑克遜霍爾上的演說，也普遍悲觀，預計他將繼續表達鷹派立場，這難以讓市場情緒恢復。

與此同時，摩根大通對美股後勢則持續看好。摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 在最新報告中表示，即將發布的 CPI 數據 (例如近期汽油、機票、二手車等價格下跌)，可能顯示通膨的扭曲現象消退，並推動聯準會轉向，從而成為美股轉為正向的催化劑。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 47.7。

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 51.8，前值 52.2。

美國 7 月新屋銷售 (萬戶)，預期 57.5，前值 59。

重要個股動態：

1. Apple (AAPL-US)

外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 計畫在 iPhone 14 於中國首次發布後約兩個月，開始在印度組裝生產，因在中美緊張關係升級以及中國可能封城的威脅下，蘋果一直在提高中國以外的生產能力。

報導引述知情人士的消息說，蘋果公司一直在與供應商合作，以提高在印度的製造能力，並縮短印度落後中國生產的時間。

知情人士說，印度的第一款 iPhone 14 可能會在 9 月首次發布之後，於 10 月下旬或 11 月完成。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

CFRA 分析師 Garrett Nelson 日前表示，美國近期通過的《通膨削減法案》給予電動車 7500 美元的稅收減免，可能對特斯拉股價以及該公司盈利構成巨大的推動作用。

Nelson 將特斯拉目標從 1125 美元調升至 1245 美元，較當前股價有超過 40% 的上升空間。

Nelson 認為，特斯拉可能是法案最大的贏家，因為電動車行業最暢銷的兩款電動汽車 (特斯拉的 Model Y 和 Model 3) 的大多數版本，都有資格獲得 7500 美元的稅收減免。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Zoom(ZM-US)

隨著視訊會議需求自疫情期間的高點降溫，加上市場競爭加劇，Zoom 周一公布上季營收成長創下史上最慢，並下修全年營收和獲利展望。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 警告，全年線上業務營收成長率恐下滑 7-8%。

她也表示，公司已改變下半年的支出預期，將優先考慮投資報酬率較高的領域，例如研發和銷售業務。