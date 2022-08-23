小孩才做選擇，100美元我要買全部的尖牙股！

零存碎股投资術：uSMART 首席策略師教你如何用 100 美元擁有全部尖牙股？

相信不少美股投資者都曾遇到這種情況：花了不少時間研究，終於找到最有亮點的公司。但礙於股價太高，買入一股需要的資金太大，所以經常連買進賣出的參與資格都沒得高價股。

近期，在資本市場呼喚下終於出現好消息，碎股投資能輕易的解決手上整體資金不足的問題徹底解決。不需要投資整股股票，因為碎股投資可以購買少於一股，同時也降低資金風險。

更重要的，過去可能只能眼睜睜地看著站在風口上的尖牙股 FAAMNG 股價越漲越貴，如今碎股投資都能讓您輕鬆全部入手。

uSMART 首席策略師黃佳仁提醒：什麼是碎股？

投資美股一般都是最低一股的行情買賣，而不足一股就被稱為碎股。這裡要注意：不是低價股就是碎股喔！

投資碎股好處 不再對高價股望而卻步

高品質的股票往往因為前景好，價格持續創新高越來越貴，讓資金有限的投資者望而卻步。尤其去年在美國大波段行情正好時，高於100美元的股票比比皆是。 資料顯示：目前56%的標普500指數成分股都高於100美元。uSMART首席策略師黃佳仁認為，投資碎股的好處是這裡沒有您買不起的高價股，只有您看不上眼的股票 。

小資族該如何構建投資組合

假設：月薪五萬的王小美想要構建尖牙股 FAAMNG 的投資組合，小美掏掏口袋，立刻會發現她的金額根本買不起心儀的美股，股價普遍介於 100 美元至 300 美元之間，如果真的拿這些錢建立投資組合，這個月就要吃土了。就算咬緊牙根，把這六檔尖牙股都買 1 股的情況下，投资组合的投資金額將超過 1150 美元，整整吃掉 69% 的薪資，而且配置也不安全，幾乎大都買到高價股。

這時候碎股的好處來了，購買碎股所需的最低投資額僅為 1 美元，這能夠幫助那些不想承受太多風險的投資者以小資金構建投資組合。假設只想用 100 美元搭建投資組合，平均購買每隻尖牙股只须 16.67 美元就可以了，而且最大的好處是每檔尖牙股都会佔投資組合約 17% 的權重，達成資產配置降低風險的目的。（如圖 1）。

圖 1：建構尖牙股 FAAMNG 的投资组合

註：數據為 8 月 12 日。

美國碎股選擇多

uSMART 首席策略師黃佳仁曾精算過，幾乎所有美國上市的股票，美國存託憑證（ADR），房地產信託基金（REITs），和 ETF 都能進行碎股交易。同時，目前全球優質公司都於美國上市，包括中概股阿里巴巴 (BABA)、拉丁美洲的電商巨頭 Mercado Libre（MELI）天價：1,081 美元, 荷蘭半導體設備製造商 ASML(ASML) 也是高價股：575 美元, 或是台灣護國神山台積電（TSM）在美股中也能找到全球投資人買賣價格。

此外，投資 ETF 也能找到一些熱門的產業標的，例如：SOXX 半導體產業指數 ETF, QQQ - 納斯達克 100 指數 ETF, SPY 標普 500 指數 ETF。利用碎股工具，自己就可以成為美國價值大型股的基金經理人!

uSMART 首席策略師黃佳仁特別提醒：投資碎股一定要了解注意事項

買賣差價：由於碎股市場成交量較低，碎股買價賣價差較大，與市價有差異。簡單來說，碎股市場裡您所買賣的成交價普遍比整股市場差，建議多善用停損停利自動化工具，屏除價差損失。

費用 ：購買碎股所需的最低投資額僅為 1 美元。換句話說，您只需 6 美元就可以構建一個包含 6 只尖牙股 FAAMNG 的投資組合。但事實上因為交易的成本問題，不同證券商對碎股投資收取不同的佣金和平台費，不建議買碎股買得太碎 。除非碰到 0 手續費收入平台，才能靈活進行碎股投資術。

uSMART 小提醒 - 股東權益：即使持有的是碎股，也擁有收息的權益，股息會按比例分配給碎股持有者。但碎股持有者並沒有投票權。

與黃佳仁首席策略師 線上即時互動：https://bit.ly/3we7hSS

黃佳仁 首席策略師

現職：uSMART 首席市場策略師

新加坡交易所特聘講師

學歷：澳洲雪梨大學

擅長個股交易、股票分析、市場總體策略，投資經歷已 15 年，也是新加坡財經投資媒體經常參考的未來趨勢分析方向人物。

目前在新加坡國立大學和南洋理工大學舉辦技術分析講座，分享市場趨勢以及如何透過技術分析達成財富目標。