〈美股盤後〉股債雙殺！道瓊狂瀉逾640點 費半暴跌近4%

美股夏季反彈似乎出現停滯，華爾街擔憂聯準會釋出更鷹派的訊號，全球央行年會召開前，10 年期美債殖利率週一 (22 日) 大漲 ，美元強升，科技股成殺盤重心，標普所有板塊一片血染，四大指數全數收黑。

那指收黑 2.55%，費半暴跌近 4%。道瓊收盤狂瀉逾 640 點，標普收跌逾 2%，創自 6 月 16 日以來最差單日表現。

美國懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 的全球央行年會即將於本週登場，外界聚焦於聯準會主席鮑爾週五 (26 日) 上午發表的演說，專家普遍預期，鮑爾將重申持續升息力抗通膨的鷹派立場。

全國商業經濟協會 (NABE) 於 8 月 1 日至 9 日針對 198 名經濟學家進行的調查結果顯示，有 72% 的經濟學家預計，美國下一次經濟衰退將在 2023 年年中開始，對聯準會達成經濟軟著陸抱持懷疑態度。

今年夏季債券殖利率下滑推助美股近期反彈，但 10 年期美債殖利率在 8 月初跌破 2.6% 後再次升破 3%，為 7 月 20 日以來最高。DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 認為，這讓市場情緒感到不安，為美股週一走跌的原因之一。

能源股是週一跌幅最少的板塊，沙特阿拉伯週一提到，期貨價格並未反映供需的基本面，石油輸出國組織 (OPEC) 隨時準備減產，此消息促使 Brent 原油自盤中低點反彈。此外，俄羅斯天然氣公司 (Gazprom) 上週宣布 8 月 31 日至下月 2 日關閉北溪一號，以維護天然氣管道。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.96 億例，死亡數突破 645 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數淪陷，必需消費品、資訊科技和非必需消費品板塊跌幅均超過 2.6%。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王跌跌不休。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.30%；Meta (META-US) 下跌 2.92%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.62%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.94%。

道瓊成分股肅殺一片。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.69%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.5%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.84%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.8%；3M (MMM-US) 下跌 2.49%。

費半成分股無一倖免。美光 (MU-US) 下跌 3.64%；AMD (AMD-US) 下跌 3.24%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.57%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.65%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.84%； 高通 (QCOM-US) 下跌 4.06%。

台股 ADR 僅中華電信獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.25%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.46%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.52%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.30% 至每股 167.57 美元。天風國際證券分析師郭明錤週一推文預測，蘋果即將推出的高階 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 新機將搭載台積電的 5 奈米技術製造的 M2 晶片，並於 2022 年第四季量產。

AMC Entertainment Holdings (AMC-US) 下殺 41.92% 至每股 10.46 美元，主因在其優先股即將上市交易前，全球第二大連鎖影院 Cineworld 可能宣告破產嚇壞投資人。

AMC 優先股週一在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「APE」，其股價下滑超過 13% 至每股 6.00 美元。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.28% 至每股 869.74 美元，特斯拉執行長馬斯克近期宣布，特斯拉的全自動輔助駕駛系統 (FSD) 在北美的價格將調漲 25% 至 15,000 美元，將在 9 月 5 日生效。

福特汽車 (F-US) 暴跌 5.04% 至每股 15.08 美元。福特週一證實將裁員約 3,000 人，範圍主要集中在北美與印度且於 9 月 1 日生效。福特為實現 Ford + 轉型計畫，正致力於降低成本、提高利潤，並為進軍電動汽車市場準備資金，力拚電動車龍頭特斯拉。

華爾街分析

上週至少有 4 位聯準會官員發表鷹派言論，美股從 6 月份熊市低點反彈的動能迅速消退。

Evercore ISI 分析師 Julian Emanuel 指出，近期多位聯準會官員持續重申不惜一切代價遏制通膨的。鮑爾可能會在本週全球央行年會上繼續重申堅定的鷹派論調。

Leuthold Group 投資策略師 Jim Paulsen 認為，當前聯準會的立場仍傾向於過度緊縮的政策，但這並不意味著他們不會在幾個月後轉向寬鬆，歷史總是一次又一次地重演。

華爾街分析師警告，市場不應過度解讀夏季反彈，金融投資服務商 Guggenheim 分析師認為，自 6 月聯準會會議以來，美股出現強勁反彈，但上週標普未能收在 200 日均線上方，根據過往熊市歷史來看，未能突破 200 日均線 (4320 點) 可能預告未來幾個月美股跌幅將更進一步擴大。

摩根士丹利美股策略師 Mike Wilson 預測，標普今年年底將來到 3900 點左右，美銀分析師預測更為悲觀，預估標普年底目標降至 3600 點。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主