鉅亨美股雷達：本週投資人關注鮑爾談話 特斯拉全自駕系統提價25%

美股重要看點：

本週市場關注鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會的演說，以及 7 月 PCE 物價指數、第二季 GDP 修正值等數據。Zoom(ZM-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.979%。美股期貨週一 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.91%，標普 500 期貨跌 1.17%，那斯達克 100 期貨跌 1.58%。

為期三天的傑克森霍爾全球央行年會本週登場，經濟學家認為，鮑爾將表達即使經濟衰退、也會努力壓制通膨的強硬立場，和 Fed 官員過去兩週來的鷹派談話相呼應。

學者認為，鮑爾試圖淡化市場對政策轉鴿的預期，將打擊股市最近的上漲根基。不過，鮑爾演說將討論較廣泛的面向，而非 9 月會議的升幅。

《路透社》的調查報告顯示，由於預期通膨可能已觸頂，且對經濟衰退的擔憂加劇，多數經濟學家預估，美國聯準會 (Fed) 將在 9 月升息 2 碼 (50 個基點)，使利率來到 2.75 至 3.00%。

調查也顯示，未來一年內陷入衰退的機率為 45%，高於 7 月預估的 40%，而 2 年內出現經濟衰退機率為 50%。

高盛認為，明年主要經濟體不會陷入貨幣政策緊縮造成的衰退，支撐這些經濟體的 3 項因素主要包含，強勁的資產負債表，支持超額儲蓄的減少和消費信貸的快速成長；被壓抑的勞動力需求，支撐多個經濟體的就業增長；疫情後商業活動重啟仍持續促進經濟成長。

高盛表示，勞動力市場過熱和匯率走弱是不利因素，但是有證據表明，供應鏈瓶頸正在緩解，並且大多數經濟體的核心通膨可能已經觸頂。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

今年來美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 屢次上調車價後，軟體系統也搭上漲價風。執行長馬斯克周日（21 日）宣布，9 月北美全自動輔助駕駛系統（FSD）售價將一口氣調高 25%。

馬斯克周日在推特上宣布，9 月 5 日起北美 FSD 售價將調漲 25%，自 1.2 萬美元提高至 1.5 萬美元。特斯拉對 9 月 5 日前的訂單，仍按 1.2 萬美元計算。這是特斯拉今年來第二度上調 FSD 價格。