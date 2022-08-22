〈美股早盤〉升息擔憂讓成長型股票受挫 美股主要指數開低

投資人擔心聯準會（Fed）決策者在經濟成長放緩的情況下釋出鷹派訊號，以科技股為主的那斯達克指數領跌，美股主要指數周一（22 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 400 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 1.5%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數跌近 2%。

美股開盤前標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨均跌超 1%。美國 10 年期公債殖利率基本持平、2 年期公債殖利率上升約 4 個基點，加劇殖利率曲線反轉的趨勢，這被視為經濟衰退的先兆。美元指數攀升至 5 周來高點，現報 108.305。

全球股市從 6 月的熊市低點反彈，是受市場預期升息將轉向放緩推動，但在聯準會（Fed）政策制定者多次警告利率將走高後，這一漲勢正在消退。

本周焦點是周五傑克遜霍爾（Jackson Hole）舉行的年度全球央行年會，Fed 主席鮑爾將在會上發表講話，市場預估鮑爾將聚焦對抗通膨議題。

另外投資人也開始意識到，Fed 正在加速縮減資產負債表，所謂的量化景縮（QT）將於下個月進入高潮，這將加大受益於流動性的高風險資產壓力。

根據 MLIV Pulse 最新調查，儘管通膨可能已經觸頂，但股市與債市仍將再次下跌，約 68% 的受訪者認為，幾十年來最不穩定的價格壓力將侵蝕企業利潤率，影響股市走跌。

與此同時，歐洲天然氣價格飆漲，原因是市場擔憂俄國天然氣供應將長期中斷，從而危及本已陷入困境的經濟。

另一方面，中國需求前景讓國際油價承壓，截稿前，西德州原油期貨與布蘭特原油期貨下跌 0.4% 以上，其中西德州原油期貨一度跌至每桶 90 美元以下，之後跌幅逐漸收窄。交易員正密切留意伊朗核談判，因為該談判可能會帶來更多供應。



截至台北時間周一（22 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Signify Health(SGFY-US) 早盤大漲 39.01%，至每股 29.47 美元

據知情人士透露，亞馬遜 (AMZN-US) 參與競購醫療健康公司 Signify Health，與另外幾家公司 CVS(CVS-US)、UnitedHealth(UNH-US) 等買家互別苗頭。據悉 Signify 將通過一場拍賣出售，其估值可能遠超 80 億美元。知情人士稱，競拍出價的期限為美國勞動節（9 月的第一個星期一）前後，但某個急切的競標者在那之前達成交易是有可能的。

目前還不能保證這些公司中的任何一家能與 Signify 達成交易，該公司市值約 50 億美元。倘若亞馬遜能達成交易，將是其進軍醫療健康領域的最新行動，這也是近幾個月來該公司第二次與 CVS 對峙。

西方石油 (OXY-US) 早盤下跌 3.98%，至每股 68.45 美元

上周外媒報導，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 獲得美國監管機構許可，得以購買西方石油最多 50% 的股票，目前波克夏已是西方石油最大股東，消息傳出後西方石油前一交易日漲 9.88%，收每股 71.29 美元。不過，周一盤前西方石油股價有所回落，跌近 2%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.75%，至每股 865.56 美元

電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克周日（21 日）在推特宣布，特斯拉的全自動輔助駕駛系統（FSD）在北美的價格將調漲 25% 至 15,000 美元。馬斯克表示，漲價將在 9 月 5 日生效。目前價格，適用於 9 月 5 日之前下訂，稍晚交付的訂單。這也是特斯拉今年第二次漲價。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，市場仍預估 Fed 主席鮑爾將重申自己與其他官員最近公開發表的言論。風險在於，鮑爾可能會有意或無意發表鴿派言論，而此前投資人持有相反的股票部位，引發市場再次冒險反彈。

AMP Services 投資策略主管表示，包括鮑爾在內的各國央行可能在應對通膨問題上仍持鷹派立場，儘管考量到經濟衰退，可能會有一點謹慎態度。