〈房產〉實價登錄2.0上路一周年 全台預售屋價格台南漲幅居冠達32%

為解決預售屋資訊不透明造成炒作的狀況，實價登錄 2.0 於 2021 年 7 月上路，實施迄今已滿周年，不過房價是否受到控制？根據市調機構統計，2021 年上半年全台房屋單價約 29.8 萬元，2022 年上半年房屋單價來到 34.4 萬元，漲幅 15.4%；其中又以台南漲幅居冠，一年內漲逾 3 成。

而在總價部分，七都預售屋價格也全數突破 1000 萬元，顯現全台預售屋房價不跌反升。

《591 實價登錄》統計顯示，實價登錄 2.0 上路前後七都預售屋房價漲幅以台南市居冠，2021 上半年台南預售屋單價約 22.7 萬元，短短一年內單價正式突破 3 字頭，漲幅超越 3 成；而房屋總價部分也由 874 萬元上漲至 1112 萬元，增加 27.2%。

台南房市在台積電 (2330-TW) 南科擴廠下注入活水，加上還有三井 OUTLET、鐵路地下化、北外環快速道路等重大建設及捷運議題加持，讓原先房價基期較低的台南補漲效應加大。

預售屋房價漲幅居次的為高雄市，去年上半年預售屋單價約 22.5 萬元，今年上半年爲 29.2 萬元，漲幅近 3 成，總價部分也突破 1000 萬元，由 852 萬元增加至 1093 萬元，上揚 28.3%、位居七都之冠。

同樣受到台積電設廠加持，助攻房價跳漲的還有高雄，其中又以廠址所在地楠梓區，房價 1 年間就由 1 字頭成長至 3 字頭，接近翻倍。

而預售屋房價漲幅位居第三的為桃園市，一年內房屋平均單價由 26.5 萬元成長至 33.3 萬元，漲幅 25.7%，而總價部分則由 1032 萬元增加至 1207 萬元，成長 17%。桃園因房價相對雙北親民許多，加上機場捷運與台北相連，未來還有捷運綠線，逐漸消彌與雙北間的屏障，吸引大量脫北者購屋，在比價效應下房價也跟著水漲船高。

預售屋 1 年內漲幅超過 2 成的還有台中市，去年上半年單價逼近 3 字頭，今年上半年則成長至 36.8 萬元，總價部分則由 1120 萬元上漲至 1401 萬元，漲幅 25.1%。台商大本營的台中，除受惠台商回流擴大中科發展外，捷運綠線也於去年正式開通，再加上台中國際會展中心、台中巨蛋及洲際娛樂城等建設利多助攻大量重劃區開發，帶動房價上漲。

房價漲幅逾 1 成的有新北市，預售屋單價由 44.2 萬元邁入 5 字頭，而總價部分則由 1462 萬元上升至 1687 萬元，增加 15.4%。新北市近 1 年不少重劃區推案爆發，包括二重疏洪道重劃區，又以左岸漲幅大於右岸，價差逐漸縮小；還有土城暫緩重劃區及塭仔圳重劃區，都因捷運行經且鄰近舊市區、生活機能完備，漲幅可觀。

接著則為台北市，預售屋房屋單價由去年 83.6 萬元上揚至今年逼近 9 字頭大關，漲幅 7.3%；總價的部分更是來到 3813 萬元，與居次新北市相差 2 倍之多，懸殊極大台北市由於房價基期高，漲幅相對小，不過又以大同及北投兩區房價明顯上揚，前者受惠西區門戶計畫，而後者則因北士科重劃區今年正式推案，成交突破 100 萬元，拉抬區域房價。