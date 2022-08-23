〈房產〉鎖定科技新貴購買力 新竹縣市預售案單價半年漲幅15%

竹北住宅預售案又掀排隊潮，房仲業者統計桃竹近一年實價登錄預售交易資料，今年上半年桃園單價 32.6 萬元，較去年下半年 31.1 萬元，增加 1.9% 左右，不過新竹縣市半年就漲 15.1%，其中新竹市從平均 32.9 萬元，到今年 39.7 萬元均價，漲幅高達 20.7%。

進一步觀察觀察，新竹縣當中，近半年漲幅最大的是芎林鄉，去年下半年還是每坪 25.7 萬元，但今年上半年因「太睿境」賣出不少 4 字頭單價的高價，使芎林均價直逼每坪 39.6 萬元；而新竹縣焦點竹北市單價 43.1 萬元最高，較半年前漲了 7.5%，漲幅雖然不小，不過也沒有想像中那麼大。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，由於立法院可能在下半年會期排審平均地權條例修正案，對預售屋祭出轉售限制，因此今年下半年起各地預售案場買氣趨緩，不過竹北卻仍掀熱賣，主要因為科學園區發展蓬勃，2021 年整體營收金額達 1.59 兆元，從業人員人數逼近 17 萬人，近年包含台積電的許多科學園區大廠，這兩年都大幅調漲薪資，竹北人平均年所得近 150 萬元，成為全台收入第一名的行政區，頗有新天龍國之勢，購屋實力堅強。

今年 6 月聯發科 (2454-TW) 簽下竹北高鐵特區的「新竹專二地上權案」，預計 2027 年完工；智邦、緯創等科技大廠也將進駐竹北 AI 智慧園區，科技人才持續湧入，但是竹北開發面臨飽和，房市供需失衡，才會導致高價搶房的現象。

觀察竹北實價登錄，排除一樓交易，今年最高價的預售案為興隆路上的水岸宅「極至惠友」，18 樓賣出 65.9 萬元的單價，位於縣政府公園第一排的景觀宅「新業京御苑」，25 樓也賣出每坪 65.5 萬元的高價，顯示竹北精華區的新案幾乎都坐穩 5 字頭，高樓層也有 6 字頭的身價。

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，不少購屋者都是總價考量，竹北高鐵站區的小坪數，低總價案件稀缺，因此在看好園區發展，預期價漲的誘因下，少數低總價推案確實可能造成市場關注。

大多數的自用型購屋者，今年下半年起出價趨向理性，目前高鐵、縣一、縣二仍是市場首選，主流產品以總價 1500 萬元左右，2-3 房的產品為主，也因為供給有限，買氣逐漸外擴，包括寶山、茄冬和芎林，不少透天產品，近年買氣也頗高。

張旭嵐提醒，由於預售交易後續若解約，實價登錄可能無法及時更新下架，因此不見得完全反映行情，建議購屋族對區域行情仍應長期觀察，避免因氣氛而追價買高。