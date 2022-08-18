〈房產〉新建案銷售標榜不二價 卻有議價空間逾2成個案出現

據市調機構住展抽樣統計全台灣共 50 個標榜「不二價銷售」新建案，並比對其平均開價與實價登錄成交均價結果，僅有 4% 建案做到真正不二價，大部份建案都仍留有議價空間，且 50 個不二價建案平均議價約為 7.07%，其中還有 21.85 % 議價率的個案。

住展研發長何世昌表示，自實價登錄實施後，不少建案紛紛打出「不二價」銷售策略，盼能夠縮短買、賣雙方議價時間並加速成交，而消費者買房也不再擔心成為「盤子」，甚至有人預期完全不二價時代即將來臨，但事實證明只是傳說。

何世昌指出，所謂「不二價」的定義，是指「不接受消費者討價還價，開價等於成交價」；倘若成交價與開價有絲毫落差，就不能稱為不二價。

住展統計全台 50 個不二價建案發現，開價與成交價完全一致的「真不二價」建案僅有 2 個，占整體比例僅 4%；議價率低於 5% 以內的建案則有 17 個，占比約 34%；議價率介於 5.01-10％的建案有 12 個，占比為 24％；議價率介於 10.01-15％的建案數也是 12 個，占比為 24%；議價率高於 15.01% 以上的有 4 個，占比為 8%。此一統計結果顯示，大部份不二價建案都可以殺價。

另外，還有三個建案的成交價比開價還高，這三個建案分別位於內湖、新莊、湖口；這些建案全案完銷的成交均價，高於完銷時的平均開價，原因與銷售速度太快，只調漲成交底價而未調整開價有關。平均開價與平均成交價落差最大的建案位於北市大同區，落差高達約每坪 13.9 萬元。

而在列入調查的 50 個不二價建案中，議價空間最高的前三名依序位於新竹縣新埔、高雄市鳳山、宜蘭縣壯圍，議價率分別為 21.85％、18.57％、15.90％；這三個不二價建案的議價率，甚至比一般建案更大，顯示消費者遇到業者宣稱不二價銷售時，仍需謹慎應對。

不二價建案為何還有議價空間？何世昌認為，一來是購屋人殺價習慣仍難扭轉，即使業者盼不二價銷售，最終仍需向市場妥協；其次，部份建案原始開價偏離市場行情，消費者並不買帳；第三，不排除少部份業者明知難達到不二價銷售目標，卻對外誇誇其談；最後，則與銷售手法有關，部份業者多有「早鳥優惠」，而折扣後的「早鳥價」使得不二價無法成立。