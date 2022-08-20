天然氣為何刷新14年高點 還會再漲？

天然氣期貨周五 (19 日) 重新上漲，且收盤刷新 14 年來的最高水準，主因美國供應緊繃，以及俄羅斯減少向歐洲供應燃料的舉措推動價格連續第二周收高。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.6%，收每百萬 Btu 9.336 美元，本周收高 6.5%，並刷新周二收創的 14 年高點紀錄 9.329 美元。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 認為，本周天然氣漲勢的主要原因是「在庫存平均水平的背景下，來自俄羅斯的流量急劇減少。」

「極使目前庫存接近五年平均水準，但俄羅斯將北溪一號管流量下降至僅產能 20%，意味著即使初冬最適度的用量，也會快速消耗供應量，氣溫若低於平均，更可能看到供應量迅速耗盡。」

《華爾街日報》報導，俄羅斯國有能源公司 (Gazprom) 7 月下旬將通往德國的北溪天然氣管道運輸能力自 40% 降至 20%，主張因渦輪機發生制裁相關的問題。

Gazprom 周五表示，本月稍晚將關閉通往德國的北溪天然氣管道 3 天進行維護。

自 7 月最後交易日以來，9 月歐洲基準荷蘭 TTF 天然氣期貨價格上漲約 35%，周五達每百萬瓦時 (MWh) 257.40 歐元。2021 年底時，該期貨價格僅每 MWh 63.317 歐元。

Richey 認為，「沒有俄羅斯天然氣，歐洲今年將很難因應需求，即使是最低迷的需求也難以滿足。如果烏克蘭問題不解決，歐洲價格恐怕未來幾個月還會續創歷史新高，隨後拉抬美國市場價格。」

EIA 周四公布，上周 (8/12 止) 國內天然氣供應量增加 180 億立方英呎，低於分析師預期的 340 億立方英呎，也低於 470 億立方英呎的 5 年平均增幅。

Third Bridge 全球部門負責人 Peter McNally 表示：「供應成長一直是真正的大難題，生產商一直猶豫，不願意積極投資，甚至就算他們肯投資，油田服務和勞動力的供應鏈也已證實是一大瓶頸。」Third Bridge 專家認為，2023 年供應端才會出現重大動作，在此之前恐怕都只能用「低迷」來形容供應情形。

在需求方面，McNally 說：「過去幾周，天氣是一大主因。因為氣溫飆升，發電量難以跟上。」 Third Bridge 預測，今年冬天天然氣的均價將達到「2 位數」。

他說：「在某些國家特定區的極端天氣情況下，價格可能會飆升至每百萬 btu 30 美元，但這種價格不太可能維持一兩周以上。」

與此同時，大西洋的颶風季節將持續到 11 月 30 日，這會提升墨西哥灣供應中斷的可能性。

McNally 表示，由於該地區的產量占比持續下降，颶風對天然氣的影響較小，但如果颶風迫使美國液化天然氣 (LNG) 出口終端關閉，卻沒有讓輸送至這些設備的天然氣管道中斷，那美國的價格會下降。「LNG 已成為美國需求的一個重要來源。」Freeport LNG 設施 7 月 因火災而關閉引起價格下跌，就是一例。

McNally 表示：「季節性也可能引發價格下跌。夏季快結束了，需求『趨於平緩』的月份就要到來了，因為在邁向秋季的時候，不會有太多制冷或制熱的需求」。