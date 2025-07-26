【Joe’s華爾街脈動】財報亮麗貿易樂觀，美股創新高迎週末

穩健的企業業績與對美歐貿易協議的期望提振市場信心，拉抬全球市場情緒

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重點摘要

市場本週以強勁的動能作收，顯示投資者正明確地將強勁的企業基本面和貿易政策的具體進展置於揮之不去的不確定性之上。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》

鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。

Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。

Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。