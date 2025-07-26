【Joe’s華爾街脈動】財報亮麗貿易樂觀，美股創新高迎週末
Joe Lu
穩健的企業業績與對美歐貿易協議的期望提振市場信心，拉抬全球市場情緒
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 25 日 美東時間
重點摘要
- 在強勁的財報季和貿易緊張局勢緩解的支撐下，美國股市本週收於歷史高點，標普 500 指數和那斯達克指數再創新紀錄。
- 美國股市的全面上漲由原物料和工業類股領漲，而台灣股市在全球 AI 主題的支撐下，維持強勁的區間盤整格局。
- 美國 10 年期公債殖利率下滑，本週收於 4.38%，反映固定收益市場對未來政策寬鬆的預期。
- 優於預期的美國耐久財訂單和強韌的初請領失業金人數數據，指向製造業趨於穩定以及勞動市場的穩健。
- 圍繞潛在美歐貿易協議的正面訊號以及一項美國 AI 投資計畫，強化了市場的風險偏好立場。
市場本週以強勁的動能作收，顯示投資者正明確地將強勁的企業基本面和貿易政策的具體進展置於揮之不去的不確定性之上。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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