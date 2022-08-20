Gazprom稱渦輪機維修 北溪一號管線將在8月底關閉3天

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周五（19 日）表示，將於 8 月 31 日至 9 月 2 日停止北溪一號管線的天然氣運輸，主因是 Portovaya 天然氣渦輪機需要維護，而在為期三天的維護工作結束後，將恢復每天 3,300 萬立方公尺的供氣量，與目前水準一樣。

未來北溪一號的關閉將進一步擾亂歐洲天然氣供應，目前該管線的運輸量僅有其容量的 20%，正常狀況下，該管線每天可運輸約 1.67 億立方公尺天然氣。俄羅斯天然氣工業公司先前就已表示要維護其他渦輪機，歐洲擔心俄國可能在冬季需要暖氣的季節完全停止供應。

俄羅斯天然氣工業公司聲明表示，維護工作完成後，若機組沒有出現技術性故障的狀況下，將恢復每日 3,300 萬立方公尺的供應量，與目前的運輸量一致。同時該公司也說，剩餘的 Trent 60 天然氣壓縮站的維護工作將與西門子公司共同進行。西門子能源未對此事置評。

歐洲 TTF 基準荷蘭天然氣期貨周五上漲 6.72%，收 241.005 歐元 / 兆瓦時。

俄羅斯天然氣工業公司 Gazprom 在日前表示，由於西方制裁導致該公司的出口和產量持續下跌，今年冬天歐洲天然氣價格恐怕將飆升 60%，達到每 1,000 立方公尺 4,000 美元以上。