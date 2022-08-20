〈能源盤後〉多空交錯 原油周五上漲 但本周收低

原油期貨價格周五 (19 日) 收高，但伊朗恢復核協議致使全球供應增加的可能性，以及能源需求放緩的可能性使本周價格走低。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 27 美分或 0.3%，收每桶 90.77 美元，創 1 周以來最高點，但根據道瓊市場數據，本周 WTI 原油收低 1.4%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 13 美分或 0.1%，收每桶 96.72 美元，本周 Brent 原油收低 1.5%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 3.0175 美元，本周收低 0.9%。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 3.7005 美元，本周收高 5.2%。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.6%，收每百萬 Btu 9.336 美元，本周收高 6.5%，並刷新周二收創的 14 年高點紀錄 9.329 美元。

市場推動力

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「與歐洲一團混亂相比，美國能源市場相當平順，因為歐洲的天然氣大規模短缺、悲劇般的乾旱，以及瘋狂的電價已經顛覆市場。」

投資者擔心 Fed 升息遠未結束，準備好迎接更多波動，周五美股大盤走低，但原油則收復早盤跌幅，逆轉收高。

StoneX 坎薩斯能源團隊周五分析報告指出，本周石油看跌壓力大多來自美元熱潮，因美元升至一個月高點，且在過去 6 個交易日中上漲超過 2.5%。

美國聯準會 (Fed) 官員談到進一步升息的必要性，投資者似乎重新評估 Fed 周三公布的 7 月會議記錄，認為 Fed「比以前更加鷹派」，「似乎許多官員都準備在 9 月再次升息 50-75 個百分點。」

石油交易者擔心，美國升息恐導致經濟衰退，並削減原油需求。

與此同時，Raj 表示，美國能源資訊署 (EIA) 周三的數據支撐周五上漲但本周下跌的石油價格環境，因為該數據顯示「石油需求強勁，但俄羅斯也展現出尋覓石油新買家的強大能力。」

Raj 認為，下周 EIA 報告將受到密切關注，「用以判斷本周強勁的需求是異常現像還是新常態。」

石油交易商密切關注伊朗核協議的進展。Raj 表示：「伊朗核協議似乎陷入真空，粉碎全球供應增加的希望。」

天然氣期貨價格在連跌 2 跌後，又重新拉升，突破周二收盤價，刷新 14 年最高收盤價。

《華爾街日報》報導，俄羅斯國有能源公司 (Gazprom) 周五表示，本月稍晚將關閉通往德國的北溪天然氣管道 3 天進行維護。