全球第二大連鎖影院Cineworld傳聲請破產 美股電影股受累挫跌

華爾街日報（WSJ）周五（19 日）援引知情人士消息報導，全球第二大連鎖電影院、帝王娛樂集團（Regal Cinemas）擁有者 Cineworld 集團準備在數周內聲請破產，此前該公司正試圖力振自疫情以來的低迷上座率，美國電影股受消息影響開盤全面走跌。

知情人士表示，這家英國連鎖戲院已聘請 Kirkland & Ellis 律師事務所的律師與財務諮詢公司 AlixPartners 顧問替破產程序提供諮詢，預估 Cineworld 集團將在美國申請破產保護，並正考慮在英國申請破產程序。

Cineworld 集團日前表示，儘管自去年重新開放影院以來，上座率逐漸回升，但由於電影數量有限，近其上座率低於預期，目前正在評估產生流動性的策略選擇，並可能透過一項全面的去槓桿交易重組其資產負債表。Cineworld 集團稱，任何此類去槓桿話都可能嚴重稀釋股東權益。

Cineworld 集團與 Kirkland & Ellis 並未立即回應至評請求，AlixPartners 則拒絕置評。消息公布後，Cineworld 英國股價一度跌逾 80%，截稿前跌幅收窄至 58.86%。

值得注意的是，Cineworld 集團最大競爭對手美國連鎖影院龍頭 AMC(AMC-US) 也面臨類似挑至，即上座率不高且新電影供應有限，不過 AMC 成功募集超過 22 億美元的股本安然度過疫情，而美股散戶更是讓它成為一檔迷因股。

截稿前，美股電影類股受 Cineworld 集團聲請破產消息拖累全走低，AMC(AMC-US) 盤中股價重挫 6.74%，每股暫報 18.13 美元；IMAX(IMAX-US) 跌 3.56%、喜滿客 (CNK-US) 跌 4.38%、EPR Properties(EPR-US) 跌 6.18%。