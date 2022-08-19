〈美股盤後〉能源股強漲 晶片股反彈 四大指數齊揚

投資人消化好壞參半的財報與經濟數據，美股主指週四 (18 日) 呈狹幅震盪走勢，隨油價攀升，能源股漲勢吸睛，思科財測樂觀，帶動科技股走高，碳化矽大廠 Wolfspeed 財報與財測勝預期，晶片股重回多方懷抱。四大指數終場齊揚，道瓊微漲 18.72 點，那指與標普升逾 0.2%，費半勁揚 2.28%。

週四公布更多經濟數據為就業和房地產市場現況提供線索。截至 8 月 13 日為止當週，首次申請失業救濟金人數降至 250,000 人，而 7 月成屋銷售下降近 6%。

市場仍在消化聯準會 7 月會議紀要關於未來升息路徑的立場，並等待下週的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 登場。

超鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表態支持聯準會 9 月再度升息 3 碼，研判通膨見頂還言之過早。而素有「鷹后」之稱的堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 也表示， 美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 數據雖帶來好消息，但不能證明通膨根本問題已解決。

地緣政治方面，美國與台灣週四宣布啟動 21 世紀貿易倡議談判，聚焦貿易便捷化、中小企業等 11 大議題且不涉及關稅，預計首輪談判將於秋季登場。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.93 億例，死亡數突破 644 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週四 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊揚升，能源 (2.53%) 帶勁領漲，其次為資訊科技 (+0.49%) 與公用事業 (+0.34%)，而房地產跌勢最猛 (-0.75%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23%；Meta (META-US) 下跌 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.14%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.39%。

道瓊成分股漲跌不一。思科 (CSCO-US) 大漲 5.81%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.75%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.01%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 5.32%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.54%。

費半成分股翻揚向上。Wolfspeed (WOLF-US) 飆升 31.86%；美光 (MU-US) 上漲 2.21%；AMD (AMD-US) 上漲 2.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.39%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.14%；德儀 (TXN-US) 漲 0.99%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.92%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱 。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.39%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23% 至每股 174.15 美元。天風國際證券分析師郭明錤週四表示蘋果可能在 9 月 7 日發布 iPhone 14 系列等新品，較 iPhone 12 和 iPhone13 的發布時間較早，主因是避免經濟萎縮對 iPhone 需求帶來風險。

碳化矽大廠 Wolfspeed (WOLF-US) 暴漲 31.86% 至每股 112.94 美元。Wolfspeed 財報與財測勝預期，2022 會計年度第四季 (截至 2022 年 6 月 26 日為止) 營收年增 56.7% 至 2.285 億美元，調整後每股純益自 1 年前的 0.23 美元大幅縮小至 0.02 美元，預計本季營收在 2.325 億美元至 2.475 億美元之間，高於分析師預測，並預告其虧損可能會進一步縮小。

網路設備業大廠思科 (CSCO-US) 大漲 5.81% 至每股 49.37 美元。思科週三盤後公布 2022 會計年度第四季 (截至 2022 年 7 月 30 日) 財報營收持平 131 億美元，調整後每股純益年減 1.2% 至 0.83 美元，優於市場預期，而且新一年度的財測令市場驚喜。

迷因股 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 週四因 GameStop 總裁柯恩 (Ryan Cohen) 出脫持股而狂跌 19.63%，但市場投機風潮熱度不減，生物製藥公司 Mind Medicine (MNMD-US) 為又一檔令散戶瘋買的迷因股，其股價狂飆 36.18% 至每股 1.02 美元。

Kohl"s (KSS-US) 下滑 7.72% 至每股 31.33 美元。繼目標百貨 (Target) 疲弱財報之後，美國大型百貨 Kohl"s 財報也欠佳，雖然前一季營收和獲利均超過華爾街的預期，但由於促銷活動增加和成本上升，Kohl"s 下調全年財測。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 25 萬人，預期 26.5 萬人，前值 25.2 萬人

美國上周續領失業金人數報 143.7 萬人，預期 143.8 萬人，前值 143 萬人

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 6.2，預期 - 5.0，前值 - 12.3

美國 7 月成屋銷售年化總數報 481 萬戶，預估 489 萬戶，前值 511 萬戶

美國 7 月成屋銷售年化月率報 - 5.9%，前值 - 5.5%

美國 7 月諮商會領先指標月率報 - 0.4%，預估 - 0.5%，前值 - 0.7%

華爾街分析

華爾街大多頭、摩根大通策略師 Marko Kolanovic 警告，等待標普 500 指數跌破 3,500 點再抄底的人可能再度落空，聯準會可能在美國期中選舉前過於鷹派，從而擾亂金融市場。

花旗全球首席經濟學家 Nathan Sheets 表示：「儘管金融市場最近變得更加積極，但我們仍對全球經濟基本面感到擔憂，未來一段時間內，經濟表現可能會受到高通膨、實質國內生產總值 (GDP) 放緩以及貨幣政策迅速緊縮的困擾。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主