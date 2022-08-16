中國經濟數據疲軟 特斯拉、3M等股票恐受牽連

中國 7 月多項經濟指標均低於市場預期，透露出經濟發展疲軟態勢，不僅影響國際油價與美股走勢，對在中國有不少業務的美企如特斯拉、3M 和許多製造商來說也是個噩耗。

中國國家統計局周一發布的數據顯示，7 月規模以上工業增加值年增 3.8%，低於市場預期的 4.3%，更低於前值 3.9%；固定投資方面，前 7 月城鎮固定投資年增 5.7%，低於市場預期的 6.2%；內需方面，7 月社會消費品零售總額年升 2.7%，遠低於市場預期的 5%，不及 6 月的 3.1%。

其中零售銷售數據對特斯拉和通用汽車等汽車生產商來說可能是個問題。去年特斯拉約 26% 的電動車銷量來自中國，而通用汽車為 11%，與其他美國製造車商相比，特斯拉對中國市場相當依賴，主因其為全球最大電動車市場。

而中國工業成長減速也可能殃及美國企業，包括自動化供應商康耐視、艾默生電氣公司、伊利諾工具公司 （Illinois Tool Works）以及綜合企業 3M。這四家企業來自中國的銷售分別占總銷售額的 20%、12%、11% 與 9%。

其中伊利諾工具公司遭德銀分析師 Nicole Deblase 將該股評等從「持有」（Hold）降至「賣出」（Sell），且將目標價維持在每股 188 美元以下。該股周一盤中價格約在每股 214 美元左右。

Deblase 表示中國經濟疲軟並非降評主因，他認為就該族群而言，伊利諾工具公司股價太過昂貴，而且相較中國他還更擔心該公司在歐洲的曝險。該公司 27% 的銷售額來自歐洲、中東與非洲地區。

不過並非每家公司都給出中國市場的銷售細節，但不少公司在在財報中都提到中國市場狀況，機械巨擘開拓重工（Caterpillar）和汽車零組件製造商 Aptiv 在亞洲的銷售額占比分別逾 20% 與 30%。

在這些受到中國經濟數據影響的股票中，以特斯拉股票走勢最為亮眼，很有可能是因投資人考量即將到來的股票分割或電動車稅收抵免。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價盤中上漲 3.49%，每股暫報 931.52 美元，而通用汽車 (GM-US) 下跌 0.14%。康耐視 (CGNX-US) 開盤一度重挫，但截至盤中轉漲 0.33%、艾默生電氣公司 (EMR-US) 跌 0.47%、伊利諾工具公司 (ITW-US) 跌 1.27%、開拓重工 (CAT-US) 跌 0.51%、Aptiv(APTV-US)跌 1.97%，3M(MMM-US)下跌 0.37%。

國際油價也因中國經濟疲軟引起需求前景暗淡而走跌，截稿前，西德州原油期貨下跌 3.25%，至每桶 89.10 美元；布蘭特原油期貨下跌 3.34%，至每桶 94.87 美元，兩者跌幅皆較稍早逾 5% 跌幅收窄。