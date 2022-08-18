〈財報〉ADI釋「取消訂單量略增」警訊 掀半導體類股又一拋售潮

類比 IC 業者亞德諾半導體 (ADI) 週三 (17 日) 公布 2022 會計年度第三季的業績出色，第四季財測也符合市場預期，但公司警告，經濟不確定性之下，已有訂單遭取消的狀況發生，導致 ADI 週三收跌近 5%，並掀起半導體類股又一波拋售潮。

ADI 是美國的跨國半導體裝置生產商，專為消費與工業產品製造寬頻類比數位轉換器 (ADC)、數位類比轉換器 (DAC)、微電子機械系統 (MEMS) 與數位訊號處理器 (DSP) 晶片。迄今為止，ADI 公司獨特的商業模式使其免受晶片放緩的影響，但其最新財報和法說會上帶來警訊。

ADI 於最新財報中提及「經濟不確定性開始影響訂單 」，並補充需求持續超過供應，導致積壓訂單增加。

ADI 執行長 Vincent Roche 在法說會上說：「在 7 月底左右訂單開始放緩，取消訂單量也略微增加」，這導致公司對第四季營收前景抱持謹慎態度，預估營收為 31.5 億美元左右。這雖然和分析師預估值相差不遠，但 ADI 前四季的營收預測皆遠勝分析師預估。

展望第四季，ADI 預估營收將介於 30.5 億至 32.5 億美元，符合市場預估的 31.1 億美元；Non-GAAP 每股純益預估將介於 2.47 至 2.67 美元，也符合市場預估的 2.50 美元。

由於全球經濟放緩最終將冷卻晶片需求，今年以來半導體類股跌跌不休，但 ADI 最新財報發布前，是費半今年迄今仍保持上漲的成分股。ADI 本季財測保守令半導體類股再度承壓，ADI 週三收跌近 5%，費半下跌 2.48%。

F2022 Q3 財報亮眼

儘管對營收前景轉趨謹慎， ADI 第三季業績表現相當出色。

由於在工業、汽車、消費和通信市場的強勁銷售表現，ADI 2022 會計年度第三季 (截至 7 月底) 財報告捷，每股純益年增 47%，達到創紀錄的 2.52 美元，遠高於市場預期，營收則年增近 77% 至 31.1 億美元，亦優於市場預估的 30.6 億美元，創下歷史新高紀錄。

新冠疫情帶來的供應挑戰仍然是 ADI 面臨的不利因素，但其高性能類比與混合信號積體電路和電源產品組合，為第三季營收貢獻良多。

終端市場營收細項。(圖片：alphastreet)

終端市場營收細項：

工業：年增 55% 至 15.6 億美元，占總營收 50%

通訊：年增 69% 至 4.907 億美元，占總營收 16%

汽車：年增 127% 至 6.591 億美元，占總營收 21%

消費電子：年增 136% 至 4.0498 億美元，占總營收 13%

Roche 說：「ADI 連六季實現創紀錄的營收，將調整後的每股純益創下歷史新高。這些結果反映我們混合製造模式的靈活性，以及高性能模擬、混合信號和電源組合在眾多增長趨勢中發揮重要作用。」