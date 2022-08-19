美股重點新聞摘要2022年08月19日

今日操盤前瞻

日本 7 月全國 CPI

台灣 Q2 經常帳、國際收支

美股財報 (盤後)：應材 (AMAT)

美股財報 (盤前)：Deere(DE)、Foot Locker(FL)

彭博：高通將攜新品重返伺服器晶片市場 再次挑戰英特爾

《彭博》週四 (18 日) 引述消息人士報導，行動晶片大廠高通 (Qualcomm) 計劃重返伺服器晶片市場，再次挑戰英特爾。受此消息激勵，高通 (QCOM-US) 週四盤中跳漲，收紅 1.92% 至每股 151.38 美元。閱讀全文...

郭明錤：蘋果提前發布 iPhone14 避免需求萎縮風險

天風國際證券分析師郭明錤週四 (18 日) 表示，蘋果可能在 9 月 7 日發布 iPhone 14 系列等新品，較 iPhone 12 和 iPhone13 發布會來得早的原因是，避免經濟萎縮對 iPhone 14 系列需求帶來風險。閱讀全文...

南韓將參加 9 月初美國主導「Chip 4」籌備會議

南韓外交部長周四 (18 日) 證實，將參與美國主導、包含台灣和日本的晶片四方聯盟 (Chip 4) 預定 9 月初舉行的盟友籌備會議，試圖在美中半導體競爭中取得平衡。閱讀全文...

Fed 大鷹派布拉德：傾向 9 月升息 3 碼 通膨觸頂言之過早

聖路易聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的布拉德（James Bullard）周四（18 日）表示傾向聯準會（Fed）9 月升息 3 碼（75 個基點），現在判斷通膨已經觸頂還言之過早。閱讀全文...