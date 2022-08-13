大賣空本尊：消費者債務上升 經濟凜冬將至

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週五 (12 日) 警告，美國消費者債務上升，將對美國經濟構成重大風險。

貝瑞推文寫道：「面對高通膨，消費者選擇暴力而不是削減開支，淨消費者信貸餘額正以創紀錄的速度增長。」

他提到：「還記得儲蓄過剩問題嗎？沒有必要多做解釋。COVID 直升機撒錢教會人們再次消費，而且很容易上癮。凜冬將至。」

貝瑞有關市場風險的推文通常隱晦不明，提到 COVID 直升機撒錢很可能是指，美國政府在新冠疫情爆發期間，向美國人提供的刺激補助金，以作為振興經濟的一種方式。

在後續推文中，貝瑞暗示最近的股市反彈只是又一次熊市反彈。

貝瑞暗示最近的股市反彈只是又一次熊市反彈 (圖片：AFP)

貝瑞寫到：「那斯達克指數現在已從低點反彈 23%。恭喜！現在迎來了平均熊市反彈幅度，在 1929 年至 1932 年和 2000 年至 2002 年的 26 次熊市反彈中，平均漲幅為 23%。2000 年之後出現兩次 40% 以上的熊市反彈幅度，以及和一次 50% 以上的反彈，之後市場就觸底了。」

貝瑞近期已多次警告市場即將崩盤，以及最近幾個月的反彈正在消退。他在 8 月初發推文稱：「隨著股市上漲，疫情時代那股似曾相識的愚蠢行為還沒消失，市場正在犯傻。」