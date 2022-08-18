〈房產〉太平洋房屋啟動ESG行動 永續發展創新經營再造房仲新價值

太平洋房屋今 (18) 日於台中長榮桂冠舉辦全台「2022 太平洋房屋店東長群英會」，群英會共召集了加盟店近 200 位店東長齊聚一堂，以「永續發展、創新經營」的主題。面對下半年不動產市場變化及未來景氣循環波動，透過打造高規格研習會議，讓加盟店與太平洋房屋總部一起創造事業高峰。會中並啟動太平洋房屋 ESG 行動，再造房仲新價值經營理念。

太平洋房屋董事長盧阿水與店東長分享經營策略。(圖：太平洋房屋提供)

近年來不動產市場受 Covid-19 疫情、通貨膨脹、經濟成長趨緩、美國升息縮表、烏俄戰爭、兩岸關係及政府政策抑制炒房、央行信用管制、升息措施等影響將對今年下半及明年不動產市場產生抑制效果。會中董事長盧阿水表示，今年全年移轉棟數不似去年 34.8 棟熱絡，估計約 32 萬棟，景氣方向將會價平量縮，故總部提出四個經營目標方向「品牌 ESG 新格局」、「跟隨總部奪先機」、「攜手聯賣創佳績」、「善用系統搶業績」面對市場經營環境的挑戰。

太平洋房屋董事長與店東長座談團隊經營之道。(圖：太平洋房屋提供)

今天會中除邀請業界重量級師資外，董事長盧阿水同品牌成功經營店東座談，見證如何與總部一同創造事業高峰–透過區域聯賣以及善用總部資訊平台創下佳績。座談中店東高度肯定總部不斷提升資訊平台，幫助加盟店更精準開發與銷售，並提供消費者及加盟店實價登錄的平台，真正落實「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨，因此榮獲 2022 卓越房仲評比「最佳服務品質獎」，透過品牌力塑造與創新的經營模式，今年全力衝向全台加盟 200 家分店。

太平洋房屋店東長群英會全體合照。(圖：太平洋房屋提供)

會議最後董事長盧阿水也帶領大家一同啟動「太平洋房屋 ESG」行動，ESG 代表企業永續發展，宣示了太平洋房屋投入社會責任與環境保護的決心，除了認養宜蘭外澳海灘之外，更是舉辦了「全台千人牽手護家園」淨灘減塑活動，全台從北到南一共 9 個場次、超過 1500 多位太屋人響應參與，一起動手為我們的家園盡一份心力，守護我們的台灣美麗之島。