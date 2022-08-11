〈房產〉北市居大不易 2/3行政區新建案平均開價破百萬元

市調機構統計，台北市今年來每月新建案平均開價都改寫歷史新高，7 月新建案平均開價已漲至約每坪 118.3 萬元，再次締造新猷；與預售屋實價登錄上路前相比（2021 年 6 月），新建案平均開價每坪上漲 12.5 萬元、漲幅約 11.18％。不僅如此，北市 12 個行政區中，更有高達 8 區新建案平均開價突破每坪 100 萬元。

住展研發長何世昌表示，原本外界預期預售屋實價登錄上路後，建案開高價的氣焰會獲得抑制，但結果證實事與願違，預售屋實登成為高成交價的官方認證，更給了業者開高價的勇氣，開價漲幅還大於成交價漲幅。

住展統計顯示， 台北市 12 個行政區今年前 7 月新建案平均開價，共有信義、大安、中正、大同、中山、松山、士林與南港等 8 個行政區平均開價每坪突破 100 萬元，目前只剩萬華、北投、內湖與文山等 4 個行政區平均開價低於每坪 100 萬，顯示平價區數量正在縮減當中。

北市平均開價最高的前三個行政區，信義區以每坪 163 萬元居冠，其次為松山區的每坪 159.9 萬元，大安區落居第三，平均開價約每坪 157 另外，今年前 7 月建案開價漲幅最大的前三名行政區，依序為大同區漲幅 15.3％、南港區漲幅 11.5％、松山區漲幅 10.4％，開價唯一下跌的區域是內湖，跌幅約 0.1％。

何世昌分析，大同區今年前 7 個月新建案平均開價來到每坪 105.5 萬元，比去同年期每坪大漲約 16 萬元。受到雙子星計畫建設題材挹注，以及老城區改造效果卓越的影響，前二、三年南大同房價率先發動漲勢，而北大同因缺乏利多題材，今年才出現明顯的跟漲行情，全區建案開價頻創紀錄。

南港則挾著「三鐡共構」的優勢，以及在中央與市府多項重大建設加持之下，區域發展步伐加快，由南港火車站與南軟一帶房市領漲，今年前 7 月新案平均開價來到每坪 105.3 萬元，比去年同期每坪漲約 12 萬元。

開價唯一下跌的內湖區，主因是今年開賣的建案多數位於次級路段，因此平均開價微跌。雖然內湖開價沒漲，但實際成交價卻仍持續走高，且下半年預計開賣的新案開價都不便宜，將會使全區開價由跌轉升。

何世昌指出，雖然北市仍有 4 個行政區建案平均開價低於每坪 100 萬元，但這些行政區內每坪開價見百萬元的建案卻日益常見，如北投北士科、石牌和明德捷運站周邊，建案開價百萬已相當常見。如文山區新店溪畔沿線，也有建案最高價開到百萬元。內湖菁華區段如內湖、文德，乃至於四期與五期一帶，也是開價百萬元建案聚集地。另，萬華西門站周邊，也有建案最高開價見到百萬元。在房價持續走升的環境下，台北市平價的購屋區恐將越來越少。