〈房產〉台灣房市燒漸退 房地合一稅連兩月衰退

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年 7 月個人房地合一稅收為 32.7 億元，雖然年增幅仍達 12%，不過稅收已較 5 月高峰 35.6 億元，呈現連續兩個月走跌態勢，反應市場景氣已降溫，以區域來看台南與高雄是稅收年減幅度最大的區域。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅收，個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算 30 日內，與簽約交易有 1-3 個月的落差，現在數據逐漸開始反應疫情當下的量縮市況，以過去幾個月量縮的表現推估，未來的房地合一稅收可能還會逐漸縮減。

統計顯示，今年 7 月個人房地合一稅收為 32.7 億元，年增 12%，不過今年這波稅收高峰出現在 5 月的 35.6 億元，近年的稅收高點則是去年 12 月的 47.3 億元，但 7 月的個人房地合一稅收已經連續兩月衰退，緩步減少到 32.7 億元，顯示房市有退燒跡象。

比較 7 月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的 6.3 億元，年增 28%，其次則是新北市 4.9 億元，年增 87%，但過去房市交易暢旺的南二都，個人房地合一稅收都呈現雙雙衰退，高雄市 7 月房地合一稅收 4.4 億元，年減 22%，台南市為 2.6 億元，年減 27%，從房地合一稅收減少幅度，可以嗅出南台灣房市似有降溫跡象。

曾敬德表示，由於稅收統計較實際交易時間有明顯落差，以今年 5 月開始陸續受到疫情、股災、升息等因素影響，房市交易量逐漸下滑，加上預售換約高峰期也逐漸過去，後續還是會反映在房地合一稅收金額上。