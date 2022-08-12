〈房產〉台北A辦租金攀至歷史新高 商仲：還會再漲

商仲業者 CBRE 世邦魏理仕今 (12) 日發布最新報告指出，第二季台北市主要辦公商圈總淨去化量，溫和回升至 4,203 坪，但 A 級辦公室第二季淨去化量僅 583 坪，已連續兩季低於 1000 坪水準，顯見 A 辦市場逐漸顯現疲態，但是相對租金已攀升至歷史新高點，預估 A 辦租金將持續上揚。

世邦魏理仕指出，第二季台北市 A 辦平均租金攀升至每坪 2,971 元，刷新自 2000 年有統計以來的歷史紀錄。目前市中心 A 辦市場總空置面積約為 20,900 坪，可提供辦公室連續面積達 400 坪以上的辦公大樓屈指可數，在中大坪數單位供給量維持緊俏的環境下，將可達成全面調漲租金的目標。

據世邦魏理仕台灣研究部統計，各 A 辦商圈中，信義基隆區持續以 1.4% 的單季漲幅拔得頭籌，區內平均 A 辦租金升至每坪 3,442 元。由於許多房東積極提高閒置單位開價，並嚴守成交租金底線，使得多棟 A 辦大樓平均租金持續攀高。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，未來台北市中心商辦新供給，接下來一年半內新增可租賃面積約 4 萬坪，預估將使主要商圈平均空置率於 2023 年底前升至 6%，仍處於健康水位。世邦魏理仕研究部認為，在絕大多數辦公大樓空置情況控制良好的局面下，未來 2-3 季內台北租賃市場仍將有利於房東，預測 A 辦租金將持續上揚，但成長速度將放緩。