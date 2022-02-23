〈房產〉炒作退場！永慶：未來房市有利自住、長期置產族進場

政治大學不動產研究中心今 (23) 日於政大公企中心舉辦「房價與稅制」論壇，由研究中心主任賴宗裕教授主持，邀請永慶房產集團葉凌棋業務總經理針對房市和打炒房政策進行專題演講。論壇同時邀集內政部地政司王成機司長、文化大學環境設計學院楊松齡院長、政治大學地政系林左裕教授、臺北商業大學財政稅務系黃耀輝教授、財團法人崔媽媽基金會呂秉怡執行長，以及中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會于俊明秘書長，共六位產官學三方專家學者與談。

永慶房產集團葉凌棋業務總經理在〈房市與打炒房政策之探討〉專題演講中指出，縱看台灣近年房市，在低利和資金潮的大環境下，再加上國內疫情相對控制穩定，以及經濟表現優異的有利因素，讓房市信心回溫；此外，全球通膨蠢動，不動產資產成抗通膨首選，進一步帶動房市蓬勃。

熱絡的房市也引發部分投機人士哄抬房價，炒作獲利。中央和地方為打擊炒房，祭出各項抑制投機炒作的政策，包括：限制不動產貸款、圍堵投機管道、到檢舉炒作獎金制度等。葉凌棋分析，自 2021 年 12 月內政部推出五大措施打炒房後，反映 2021 年 12 月交易市況的 1 月六都建物買賣移轉棟數月減 13.3%，顯示市場氛圍轉趨觀望。此外，建築貸款餘額與購置住宅貸款餘額成長趨緩，房市有降溫趨勢，同時，在內政部拋出預售屋禁止轉售修法後，去年 12 月的預售屋轉售刊登量，也較前年同期明顯成長。顯示預售屋出現拋售潮，相關數據在在顯示政府積極打炒房已獲初步成效。

葉凌棋總結，政府數次的打炒房措施，降低建商囤地，使房市維持正常供給；炒房管道確實圍堵；再加上房市資訊公開透明，改變民眾對房價上漲的預期心理，讓不動產市場在產業面、供給面、需求面、價格面四大面向都產生正面效益，有利於自住、長期置產族群購屋，台灣離居住正義的願景更進一步。

葉凌棋也補充，這些打炒房政策之所以能獲得成效，有賴「實價登錄 2.0」的實施。「實價登錄 2.0」規定預售屋即時登錄打下基礎，在擁有預售屋相關資訊後，「房地合一 2.0」才能將預售屋納為課稅範圍，進行合理課稅；針對部分透過換約轉售來炒作獲利者，也能得以透過限制換約轉售和解約須申報登錄來禁止。

內政部地政司王成機司長也分享，除了限制預售屋換約轉售、解約申報登錄等措施，政府的健全房市措施也已強化預售屋的稽查，針對預售屋完（熱）銷假象、製造排隊購屋人潮等炒作手法，進行裁罰。在近期中央地方聯合稽查的 4 波查核成果中，違規建案比例明顯下降近 2 成，裁罰金額超過 1088 萬，足見政府打炒房政策已陸續獲得初步成果。

政治大學不動產研究中心 23 日舉辦「房價與稅制論壇」，由研究中心主任賴宗裕教授 (左四) 主持，邀請永慶房產集團葉凌棋業務總經理 (右二) 做專題演講。(圖：永慶提供)

在本次「房價與稅制論壇」中，其他與會人也針對房市稅制提出建言，其中「囤房稅」議題成眾人焦點。臺北商業大學財政稅務系黃耀輝教授和財團法人崔媽媽基金會呂秉怡執行長皆建議，要解決民眾買不起房、租不到房的問題，政府應推動囤房稅改革，使空屋持有成本提高。

然而文化大學環境設計學院的楊松齡院長則點出，囤房稅未必能解決囤房問題，可能反造成稅額轉嫁給房客；對多屋族課徵囤房稅，持有房屋的誘因不見得就此消失；因此要解決囤房問題關鍵在於房地產供需。中華民國不動產開發商業同業公會全聯會于俊明秘書長也示警，運用稅捐手段治理房市，應注意稅費轉嫁、妨礙正常投資等副作用。

政大不動產研究中心主任賴宗裕教授表示，攸關全民權益的房市政策，有賴產官學三方集合眾人經驗和智慧，方能提出全面完整的改革建議。未來政大不動產研究中心會定期舉辦論壇和研討會，並發表不動產月報，分析房市政策和法規，為健全的不動產產業環境貢獻一份心力。歡迎有意了解不動產相關資訊的民眾持續關注研究中心動態。



