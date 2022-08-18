雙邊關係雖惡化 歐洲企業上半年對中投資不減反增

中歐關係近年明顯惡化，為了防止自身遭到政治風險波及，歐洲企業紛紛尋求可解決脫鉤威脅的方法，與此同時，對中投資卻不減反增。

榮鼎集團 (Rhodium Group) 數據顯示，今年上半年，歐盟對中國的投資較去年同期增長 15%。分析師指出，即使近期投資表現稍微疲軟，歐洲企業並未大舉撤出中國，事實上，地緣政治緊張升溫反而可能鼓勵企業擴大在中國的本土生產鏈。

榮鼎研究分析師 Mark Witzke 表示：「我們還沒看到任何大規模外流，企業仍在努力完成計劃好的項目。即使防疫限制導致部分計畫延誤，那些在中國具有重大商業利益的大型企業仍在繼續推進投資。」

過去一年多來，中歐關係持續惡化，雙邊投資協定目前也遭歐洲議會無限期凍結，更重要的是，中國多地今年因疫情升溫被迫封城，使經濟陷入萎縮並打擊企業獲利。

儘管中國 Q2 需求明顯受到牽制，歐洲對中國出口依舊保持穩定，今年上半年的總出口表現幾乎與去年持平。

德國墨卡托中國研究中心 (Mercator Institute for China Studies) 分析師 Jacob Gunter 說：「如果對脫鉤的定義是要外國企業離開中國，或是明顯降低並分散在中國的投資足跡，這絕對不會發生，事實上， 我們觀察到很多產業情況恰好相反。」

舉例來說，德國福斯汽車決定設立在中國當地設立董事會，賦予當地員工更多自主權，以簡化決策流程。截至目前，福斯中國員工數已達 9 萬人，並與中國合作夥伴一同經營 40 多家汽車和零件工廠。

未來情況是否有所變化，目前仍不得而知，但就目前來說，一些具有中國業務的歐洲企業正以沒那麼激進的方式，將中國與全球業務分離。

中國歐盟商會 5 月發布民調顯示，只有 7% 的受訪企業稱，俄烏戰爭讓他們考慮撤出在中國的投資，10% 的企業認為，對他們來說，戰爭爆發反而使中國成為更具吸引力的投資標的，另外，將近四分之一的人表示，防疫封控促使他們重新考慮部分投資。

法國外貿銀行亞太地區首席經濟學家 Alicia Garcia Herrero 警告，留在中國的原因除了市場機會之外，歐洲企業所面臨的一大挑戰是，許多公司漸漸失去對中國辦公室的控制權，因為疫情期間外國員工數量銳減，且政治影響力和再投資壓力越來越大。