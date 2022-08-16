大摩：相較於歐美經濟體 亞洲通膨已經觸頂

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 首席亞洲經濟學家 Chetan Ahya 表示，相較於歐美等主要經濟體，亞洲通膨率已經觸頂，因該區多數國家經濟增長仍低於疫情前水準，需求不至於過熱。

Ahya 周一 (15 日) 接受 CNBC 財經節目 Squawk Box Asia 採訪時表示：「數據肯定顯示通膨已經觸頂，更重要的是，未來我們可能會觀察到通膨下行風險。」

他說，亞洲平均通膨率已達到 5.5% 的峰值，且目前已較高峰水平下滑約 0.5 個百分點，反觀美國和歐洲的高峰分別為 9% 或 8.5-9%。

Ahya 說，亞洲幾乎沒有需求過熱的跡象，因為該地區多數國家的經濟增長仍低於疫情前水準，這是他認為這是亞洲通膨之所以能獲得控制、且央行不必讓利率進入深度限制性區域 (restrictive territory) 的主要原因。

舉例來說，泰國央行總裁 Sethaput Suthiwartnarueput 上周表示，該國沒有必要大幅升息，因其預估國內經濟今年底才會恢復至疫情前水準。

Ahya 還表示，商品需求是全球通膨的關鍵驅動因素，尤其是在亞洲地區。他說：「美國爆發疫情導致商品需求大幅上升，進而引發供需失衡，但現在一切都在恢復，需求正在下滑。」

隨著供應鏈改善和庫存增加，大摩預估未來數月商品需求將出現萎縮。他並表示，亞洲勞動力市場並沒有像美國那樣吃緊，這有助於亞洲地區控制通膨壓力。

雖然通膨問題相對可況，但大摩表示，亞洲地區出口前景依舊疲弱。大摩稱，在大約 12 個月以前，該地區出口增長仍有 10% 左右，如今已大幅放緩至 1-3% 左右。