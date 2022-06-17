知名大空頭：特斯拉面臨各種風險 彷彿網路泡沫時期的思科

華爾街知名大空頭 Jim Chanos 受訪表示，他仍然在做空特斯拉 (TSLA-US)，並認為這家電動車巨頭正面臨各種下行風險，看起來就像是網路泡沫時期的思科 (CSCO-US)。

Chanos 指出，特斯拉面臨的其中一個被市場低估的巨大風險，就是該公司的獲利過度依賴上海廠。他認為，特斯拉上海廠開業後扭轉其獲利能力，「特斯拉是資本密集型的企業，這對本益比帶來風險。」

Chanos 也提到，特斯拉如今看起來就像是網路泡沫時期的思科，當時有許多投資人是憑著希望和夢想去購買股票，而現在的情況也很相似，無論是電動車、太陽能還是其他的產品。

思科是網路泡沫時代的典型代表，儘管當時思科的估值極高，仍有不少投資人持續買進，看好該公司能成為軟體界領導者，最終思科股價大跌，至今仍未回到當年的高點。

Chanos 認為，特斯拉估值依然很高，是目前營收的 10 倍，並且是毛利的 30 倍。「這些估值能否持續到未來，可能取決於特斯拉在未來幾年是否仍然能主導電動車市場，特斯拉面臨的另一大風險，就是市場的新競爭者到來。」

特斯拉在周四 (16 日) 調整美國車輛的售價，使得該公司股價收盤大跌超過 8%，今年迄今該股已重挫超過 46%。