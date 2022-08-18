美股重點新聞摘要2022年08月18日

今日操盤前瞻

聯準會 7 月會議紀要

美國上周失業金、費城 Fed 製造業、成屋銷售數據

美股財報 (盤後)：思科 (CSCO)

美股財報 (盤前)：柯爾百貨 (KSS)、網易 (NTES)

缺料狀況改善 思科財測亮眼 盤後漲逾 4%

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三 (17 日) 盤後公布的上季營收和獲利優於市場預期，沖淡企業科技支出減緩的擔憂，且新一年度的財測令市場驚喜，意味著晶片短缺造成的供應鏈瓶頸緩解，有能力履行更多訂單，盤後股價勁揚。閱讀全文...

Fed 會議紀要：未來還有升息空間 但步調可能放緩

美國聯準會（Fed）周三（17 日）公布的 7 月 26 到 27 日的會議紀錄顯示，未來升息步伐將取決於接下來公布的經濟數據，一些官員表示，利率需要在「一段時間」內保持「足夠嚴格的水準」以控制通膨。這意味著在通膨大幅下降前，Fed 官員可能不會考慮收手升息，不過會議記錄也提到未來某個時間點放緩升息步伐可能是適合的。閱讀全文...

傳蘋果將在 9/7 舉辦秋季新品發表會

彭博周三（17 日）援引知情人士消息報導，蘋果計劃在 9 月 7 日舉行秋季發表會，屆時除 iPhone 14 外，還有包括 Mac 電腦、兩款高低配備的新 iPad 以及三款 Apple Watch 都將亮相。閱讀全文...