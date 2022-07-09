美國一男子販售山寨思科設備遭逮 不法收入高達1億美元

美國佛羅里達州一家公司執行長遭到逮捕，因其涉嫌自中國進口價值 10 億美元的仿冒思科公司 (Cisco) 的設備，並於亞馬遜和 eBay 上販賣，不法收入超過 1 億美元。

美國司法部表示，現年 38 歲的 Onur Aksoy 在紐澤西州和佛羅里達州經營至少 19 間公司，統稱為「Pro Network」，他在 2014 年至 2022 年間透過亞馬遜和 eBay 等電商平台銷售仿冒的思科網路設備。

據了解，Aksoy 從中國和香港進口上萬台仿冒的思科設備，通常是舊款的低階型號，中國不良業者往往以盜版的思科軟體，以及未經授權且低品質的零件進行改裝，並使用真的標籤、外盒和文件來包裝產品，讓這些設備看起來更新、更貴。

司法部聲明指出，Aksoy 能以比思科正版商品低 95% 至 98% 的價格買到假貨，並轉賣給不知情的客戶以賺取收益，其不法行為共產生超過 1 億美元的收入，個人獲利高達數百萬美元。

雖然 Aksoy 的商家因獲亞馬遜和 eBay 上大量買家投訴遭到強制關閉，但他仍多次重回平台，並持續以不同名稱創立新商家，思科也知情，且 2014 年到 2019 年期間曾向 Aksoy 發出 7 封信件，要求即刻停止這種詐騙行為。

此外，過去 9 年當中，美國海關和邊境保衛局 (CBP) 一共查獲約 180 批試圖從中國寄給 Aksoy 的貨物，Aksoy 的倉庫也在去年 7 月遭到探員突襲，查獲 1,156 台仿冒的思科設備，價值超過 700 萬美元。