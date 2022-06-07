思科大中華副總裁由林岳田新任

思科 (CSCO-US) 今 (7) 日宣布高層人事任命案，將由林岳田 (Steven Lin) 新任思科大中華區副總裁暨台灣總經理，未來將向思科全球副總裁暨大中華區行政總裁黃志明匯報其工作，並負責台灣地區的策略規劃以及銷售業務。

思科表示，林岳田擁有超過 24 年 IT 產業豐富經驗，他曾領導思科台灣商業、企業、服務供應商、公共部門業務，同時他也對金融業、高科技製造業、零售、運輸、公部門及智慧醫療等台灣重要市場領域，具備豐富的產業知識與經驗。

黃志明表示，現今業務轉型不再依賴單一解決方案，而是講求透過整合的跨技術平台來無縫、彈性地支援客戶需求，思科對於人才也講求靈活與足智多謀，林岳田具備豐富產業經驗，相信他將持續為思科台灣帶來成長動力，建立嶄新的里程碑。

林岳田也指出，近年因應新興的混合工作模式崛起，數位轉型加速發展，接任大中華區副總裁暨台灣總經理後，將憑藉思科在台灣深耕多年的穩固市場基礎，與團隊持續強化合作夥伴生態圈，為客戶帶來思科最頂尖的解決方案。

林岳田畢業於國立台灣大學理學院，並在東吳大學獲得 MBA 學位，這次重回思科任職前，曾在 2020-2022 年擔任 Hitachi Vantara 台灣總經理。