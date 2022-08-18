〈台股盤前要聞〉聯發科搶進太空、正文下半年獲利倍增 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯發科 5G 技術傳捷報，搭載自家 5G NR NTN 衛星連網功能晶片智慧型手機，順利通過衛星連網實驗，搶進太空領域；正文受惠光纖需求旺、接單進補，下半年獲利可望倍增，並持續擴產。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

聯發科搶進太空 5G 晶片通過衛星連網實驗

聯發科 (2454-TW)5G 技術再傳捷報，昨 (17) 日宣布，搭載自家 5G NR NTN 衛星連網功能晶片智慧型手機已在實驗室環境測試中，成功打通衛星連線，讓 5G 手機首次支援非地面網路的雙向資料傳輸，開創劃時代的創舉。閱讀全文...

光纖需求旺正文接單進補 下半年獲利倍增 持續擴充產能

美國寬頻基建案帶動今年建設需求，正文 (4906-TW) 接單大進補，展望後市，正文指出，目前訂單動能相當強勁，能見度已達明年上半年，下半年營收、獲利逐季成長，法人估，正文下半年單月可望上看 6 月的 27 億元歷史第四高紀錄，整體下半年獲利較上半年倍增，大啖基建商機。閱讀全文...

聖誕節旺季效應恐落空 凌通坦言 MCU 價格有壓

凌通 (4952-TW) 昨 (17) 日參加集團法說會，董事長黃洲杰指出，今年聖誕節需求不太可能跟去年一樣，訂單能見度偏低，預計 10 月份客戶拉貨、庫存消化情況會較明確，總經理賈懿行也坦言，第三季中國市場消費力道非常弱，MCU 一定有降價壓力。閱讀全文...

元太電子紙貨架標籤 ESL 需求續強 下半年逐季成長

電子紙大廠元太 (8069-TW) 昨 (17) 日召開法說會，面對全球經濟變化，董事長李政昊坦言，下半年消費市場確實較為疲軟，預期電子書閱讀器出貨量將受衝擊，但全年仍會優於去年，不過電子紙貨架標籤 (ESL) 需求續強，在全球零售商市占率可望上看 1 成，因此，對今年營運還是樂觀，下半年在新產能逐步開出下，可望逐季成長。閱讀全文...

壽險業前 7 月保費收入「三衰」 投資型保單銷量腰斬最慘

壽險公會昨 (17) 日公布最新統計，今年前 7 月壽險業總保費收入、初年度保費收入、續年度保費收入「三衰」，且皆為雙位數下滑，其中，投資型保單幾近腰斬，業績最慘烈。閱讀全文...

日經：蘋果將首度在越南生產 Apple Watch、MacBook

知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 正在討論首度在越南生產智慧手錶 Apple Watch 和筆電 MacBook，顯示在蘋果尋求將產線移出中國之際，越南可望再度受惠。閱讀全文...

鴻海增資轉投資安科諾逾 5 億元 強化車用、5G 布局

鴻海 (2317-TW) 昨 (17) 日公告，透過購買股權以及子公司增資的方式，取得間接持股 100% 的安科諾科技 (iCana) 股權逾 5 億元，強化在車用以及 5G RF 半導體元件布局。閱讀全文...

美光竊密案 聯電確定判罰 2000 萬、3 主管發回更審

記憶體大廠美光 (MU-US) 控告晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 竊取營業秘密案，聯電去年 11 月與美光達成和解、全球撤案，最高法院昨 (17) 日撤銷台灣美光 2 名前主管、1 名聯電前主管緩刑與無罪判決，發回更審，聯電則因二審判賠 2000 萬元並宣告緩刑 2 年，檢方未上訴而定讞。閱讀全文...

三星摺疊新機 9/2 上市 頂規售價逼近 7 萬元

台灣三星昨 (17) 日宣布，新一代摺疊新機 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4 將於 9 月 2 日登台，售價方面，頂規 Z Fold 4 12GB+1TB 定價 67888 元，另外 Galaxy Fold 4 512GB 比前代上漲約 1000 元外，其餘機款售價與前一代相當。閱讀全文...