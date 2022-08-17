鴻海增資轉投資安科諾逾5億元 強化車用、5G布局

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日公告，透過購買股權以及子公司增資的方式，取得間接持股 100% 的安科諾科技 (iCana) 股權逾 5 億元，強化在車用以及 5G RF 半導體元件布局。

鴻海此次增資透過依序子公司 Foxconn (Far East) Limited、Best Behaviour Holdings Limited、Argyle Holdings Limited、Big Innovation Holdings Limited，最終由 Achernar Holdings Ltd. 對安科諾進行增資。

據了解，鴻海在 3 月 17 日至 8 月 1 日期間，取得安科諾股權總金額共 5.28 億元，當中包含向 arQana Technologies Pte Ltd 購買股權 2452 萬元，以及現金增資 5.04 億元。

安科諾科技前身為 arQana Technologies 無線通訊事業，鴻海在今年 4 月完成收購後，與旗下美國子公司 AchernarTek Inc. 合併，聚焦 5G Sub-6 與毫米波的產品開發，並支援鴻海與無線通訊市場客戶在車輛應用領域及 5G 基礎設施所需。