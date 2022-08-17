光纖需求旺正文接單進補 下半年獲利倍增 持續擴充產能

美國寬頻基建案帶動今年建設需求，正文 (4906-TW) 接單大進補，展望後市，正文指出，目前訂單動能相當強勁，能見度已達明年上半年，下半年營收、獲利逐季成長，法人估，正文下半年單月可望上看 6 月的 27 億元歷史第四高紀錄，整體下半年獲利較上半年倍增，大啖基建商機。

正文考量地緣政治因素以及客戶需求，也決定在越南擴充產能，未來越南將成主要生產基地，新產能最快年底上線，占產能比重將達 5-6 成，屆時中國產能將降至 4-5 成，總產線將從現在的 9 條，增加到 14 條，持續擴充營運規模。

正文表示，受惠北美基建案推升，光纖設備動能強勁，今年出貨量預估 500 萬套，年增 6 成，是國內光纖設備出貨規模最大的廠商。

正文指出，6 月產品開始大量出貨，帶動營收衝上 27 億元，寫下歷史第四高，一舉拉高第二季獲利，正文 4 月受封控影響產品出貨不順，單月轉虧，封控解除後，5、6 月出貨趕進度，營收向上彈升，6 月也重回獲利，彌補 4、5 月低迷情況，整季獲利 5600 萬元，僅較第一季小幅下滑。

有別於其他網通廠第二季存貨仍處高檔，正文受惠 6 月大量出貨，第二季存貨金額反而較第一季減少 13.6%，年減 2.5%。

正文預估，下半年單月營收可望持續走穩，法人估至少維持 20 億元以上，單月更可上看 27 億元，帶動獲利成長，正文上半年每股純益 0.31 元，下半年整體獲利將倍增。

至於近期通膨影響終端需求，市場擔憂網通廠後市，正文認為，今年光纖需求成長強勁，未因總體經濟而趨緩。

由於正文北美營收比重過半，其次是歐洲，主要透過設備商出貨給電信業者，主力產品集中在光纖相關設備上，客戶有 7 成為電信業、2 成為商用設備零售，其他站 1 成，隨著光纖需求強勁，正文也將同步受惠。