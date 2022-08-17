壽險業前7月保費收入「三衰」 投資型保單銷量腰斬最慘

壽險公會今 (17) 日公布最新統計，今年前 7 月壽險業總保費收入、初年度保費收入、續年度保費收入「三衰」，且皆為雙位數下滑，其中，投資型保單幾近腰斬，業績最慘烈。

統計今 (2022) 年 1-7 月，壽險業總保費收入達 1 兆 2600 億元，較去年同期減少 19.8%；其中，初年度保費收入 3556.24 億元，年減 15.4%，續年度保費收入 9043.76 億元，年減 21.3%，三項保費收入的指標都雙位數衰退。

其中，受到資本市場回檔影響，投資型保單初年度保費收入年減 49.4%，而傳統型保單則受惠於升息效應，初年度保費收入逆勢年增 6.2%。

壽險公會分析，因資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，保戶對投資態度轉趨保守，此外，為平衡商品結構，部分壽險公司將銷售策略改以傳統型保險商品為主，減少投資型保險銷售，所以投資型保單的初年度保費收入相較去年同期減少 49.4%。

傳統型保險商品部分，上半年因線上數位交易管道的推廣，加上美國升息雖起帶動美元利變壽險商品銷售之效，惟業者對宣告利率調升態度轉趨謹慎，與民眾預期不符，致該等商品業績成長放緩，利變型壽險相較去年同期增加 22.2%，而整體傳統型保單的初年度保費收入相較去年同期增加 6.2%。