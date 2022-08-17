〈凌陽集團法說〉聖誕節旺季效應恐落空 凌通坦言MCU價格有壓

凌通 (4952-TW) 今 (17) 日參加集團法說會，董事長黃洲杰指出，今年聖誕節需求不太可能跟去年一樣，訂單能見度偏低，預計 10 月份客戶拉貨、庫存消化情況會較明確，總經理賈懿行也坦言，第三季中國市場消費力道非常弱，MCU 一定有降價壓力。

賈懿行表示，凌通大部分營收以消費性產品為主，現階段不論是中國、歐洲與北美等，非民生消費力道大幅下降，加上美國零售通路商沃爾瑪等，也都開始進行庫存調整，再陸續反映至上游端，客戶下單力道自然縮手。

展望下半年，賈懿行預期，今年下半年都會處於庫存修正的情況，尤其對歐美地區來說，聖誕節消費力道是一大觀察指標，會影響明年上半年客戶的拉貨情況，加上今年中國農曆年較早，將密切關注聖誕節後的庫存去化狀況。

細分各產品線，賈懿行補充，消費性、玩具、家電需求都偏弱，客戶訂單不明確，不過，馬達控制 IC 受惠在電動自行車的市佔率持續提升，有更多客戶導入，且打入電動滑板車與助力車的客戶，並往家電類如吸塵器的應用擴展，看好下半年需求優於上半年。

至於無線充電，凌通在無線通電領域耕耘多年，目前已有客戶通過新版 Qi 1.3 認證標準，並打入日系品牌車廠前裝應用，預期無線充電是車用前装市場的未來趨势。