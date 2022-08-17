〈美股早盤〉Fed會議紀要公布前夕 科技、成長股承壓 主要指數開低

聯準會（Fed）將於稍晚公布 7 月會議紀要，美國公債殖利率攀升、科技與成長股再度承壓，此外，目標百貨（Target）疲弱業績的業績拖累零售版塊，美股周三（17 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 2.3%。

美國商務部今公布數據顯示，7 月零售銷售月增率為 0%，低於市場預期的 0.1% 與修正後前值 0.8%，不過扣除汽車與汽油外的 7 月零售銷售月增 0.7%，優於市場預期的 0.4%，與前值持平，而 7 月核心零售銷售月率報 0.4%，預期 - 0.1%，前值 0.9%。

美國零售數據為市場看重，主因是美國大約 70% 的經濟成長是靠消費拉動，而零售銷售更是占消費中的 4 成，所以零售銷售數據對於判定美國經濟現狀和前景具有重要作用。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）稍晚將公布 7 月貨幣政策會議紀要，可能會提供下一次升息幅度的線索，如果會議紀要基調鷹派，將提升市場對 Fed 在 9 月會議上大幅升息的預期，並刺激美元進一步走強。

會議紀要可能透露出 Fed 仍在積極收緊貨幣政策遏制通膨，不過有關未來升息幅度的暗示將是美元近期上行趨勢能否延續的關鍵，也將對黃金走勢產生重大影響。根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，市場估升息 3 碼（75 個基點）的機率為 54.5%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 45.5%。

能源方面，國際油價在漲跌之間波動，接近 6 個多月低點，反映出在高通膨與貨幣政策收緊的背景下，對經濟前景嚴峻的擔憂揮之不去。

截至台北時間周三（17 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

目標百貨 (TGT-US) 早盤下跌 3.09%，至每股 174.63 美元

目標百貨（Target）上季每股獲利僅報 0.39 美元，遠低於市場預期的 0.72 美元，營收報 260.4 億美元雖與市場預期相符，但這是該公司在該季大幅促銷減少庫存所致。目標百貨預估下半年的營益率落在 6% 左右，較第二季的 1.2% 有所提高。

勞氏 (LOW-US) 早盤上漲 1.44%，至每股 217.21 美元

勞氏（Lowe"s）第二季每股獲利報 4.67 美元，較市場預期高出 0.09 美元，主因是受惠營運改善。儘管勞氏營收僅報 274.8 億美元，低於市場預期的 281.2 億美元，同店銷售也不及市場預期，但預估全年營收將位在財測區間上緣。

Krispy Kreme(DNUT-US) 早盤下跌 11.57%，至每股 12.84 美元

甜甜圈連鎖店 Krispy Kreme 由於上季業績不如預期，營收報年增 7.5% 至 3.752 億美元、經調整後每股獲利報 0.08 美元，皆低於市場預估的 3.859 億與 0.10 美元。另外該公司也給出黯淡財測，預估 2022 會計年度經調整後每股獲利介在 0.29 至 0.32 美元、營收介在 14.9 億至 15.2 億美元，均不及市場預估。Krispy Kreme 美股開盤前股價暴跌 14.7%，開盤後延續頹勢。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月零售銷售月率報 0%，預期 0.1%，前值 0.8%

美國 7 月零售銷售年率報 10.02%，前值 8.73%

美國 7 月核心零售銷售月率報 0.4%，預期 - 0.1%，前值 0.9%

華爾街分析：

花旗策略師 Nathan Sheets 表示，儘管預測全球經濟或許能勉強避免衰退，但經濟仍嚴重偏向下行風險。這些因素包括，歐元區的經濟下滑幅度超過預期、中國經濟疲弱，以及美國消費者支出和勞動力市場狀況加速走軟。

AlphasFuture LLC 創始人與投資經理 Geetu Sharma 稱，投資人將在會議紀要中尋找任何 Fed 可能因通膨數據回落而放緩升息步伐的線索。