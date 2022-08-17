Verizon搶O-RAN商機 明年將採用相關設備

美國電信巨頭 Verizon (VZ-US) 網通資深副總 Adam Koeppe 近期透露，Verizon 網路可能會在今年開始小量採用 O-RAN 認證的設備，明年確定正式開始部署，搶進 O-RAN 商機。

Koeppe 說，原先預計 2021 年初將會開啟 O-RAN 的布局，5G 設備供應商愛立信、三星和諾基亞也在去年開始提供相關設備，預計今年將開始部署符合 O-RAN 標準的設備，明年也將持續採購。

傳統電信商單一大型網通供應商來提供封閉式架構，從核心網路、接入網、基地台等一手包辦，要跨供應商將面臨系統整合問題，O-RAN 架構的出現，衍生出網路虛擬化趨勢，讓部分硬體架構軟體化，提高應用彈性。

Cowen 分析師表示，Verizon 已看到 O-RAN 的潛在商機，特別是頻譜與無線發送端。除了 Verizon，AT&T 也在今年 5 月開始進行 O-RAN 測試，AT&T 預計將首先導入小基站與專網無線傳輸設備。

研調 Dell’Oro 集團認為，有鑒於 O-RAN 成長動能增強，上調 O-RAN 市場成長力道，預計全球 O-RAN 基站、無線設備市場營收規模，未來五年將成長至 200 億美元。

Dell’Oro 表示，亞太、北美地區將主導未來 O-RAN 的投資與發展，預計 RF、頻譜設備建置，O-RAN 設備、技術投資將占 O-RAN 資本支出 90% 以上。