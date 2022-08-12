除非數據真正顯示通膨趨緩 Fed不太可能改變鷹派升息立場

策略師表示，雖然本周有正面跡象顯示美國通膨可能正在放緩，但聯準會 (Fed) 不太可能馬上從鷹派的升息轉向。

周四 (11 日) 公布的數據顯示，7 月生產者物價指數 (PPI) 意外環比下降 0.5%，而之前《道瓊》的估計為上升 0.2%。按年率計算，PPI 上漲 9.8%，為 2021 年 10 月以來的最低水平。

而周三 (10 日) 有更令人鼓舞的數據，7 月消費者物價上漲 8.5%，略低於接受《道瓊》調查的分析師預期的 8.7%，且增速較前月有所放緩。

隨著 CPI 和 PPI 的走軟，市場已經開始緩和對 Fed 升息的預期。不過，Medley Global Advisors 全球宏觀策略總經理伊蒙斯 (Ben Emons) 表示，正面的數據並不代表 Fed「任務達成」。

他說，「如果不管輿論的報導，某些 CPI 甚至 PPI 中的細項數字仍顯示物價在上揚。」「Fed 的工作還沒有完成。這可能代表升息 75 個基點仍在討論中。」

伊蒙斯指出，「Fed 基金期貨和歐元兌美元期貨的定價顯示，市場仍然更傾向於升息 75 個基點。我認為這是因為所有 Fed 理事不斷給我們的洗腦：『不要就此滿足，我們會繼續升息下去。』」

聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard) 上周表示，Fed 將繼續升息，直到看到強有力的證據顯示通膨正在下降。

這種說法與其他 Fed 理事一致，包括克利夫蘭行長梅斯特 (Loretta Mester)、芝加哥行長埃文斯 (Charles Evans) 和舊金山行長戴利 (Mary Daly)。他們最近都同聲表示，通膨之戰遠未結束，需要進一步收緊貨幣政策。

Fed 在 6 月和 7 月將基準利率分別調升 0.75 個百分點，這是自 1990 年代初開始使用基金利率作為其主要貨幣政策工具以來，最大的連月升幅。

Crossmark Global Investments 首席市場策略師費南德斯 (Victoria Fernandez) 表示，根據目前的數據，Fed 還遠遠不會停止升息並轉向鴿派，「對我來說，沒有足夠的證據證明 Fed 會從現有立場做出巨大轉變。我仍然認為它們會在 9 月會議上考慮升息 50 或 75 個基點。」

她說，「無論美股走勢如何，CPI 或 PPI 報告中的任何內容都不會改變這一點。我認為還有很長的路要走。」

投資人將密切觀察 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 就 9 月下次會議上的動向釋出的任何訊息。

費南德斯點名通膨中較棘手的部分，例如工資和租金壓力仍然很高。她說，這些細項下降的速度與能源、石油和汽油成分的下降速度不同。

她補充說，下次 9 月 CPI 報告中的通膨數據將是重要關鍵，「如果再次顯示通膨已經進入平穩期或開始下降，那麼 Fed 可能會稍微回到 50 個基點。」「如果它未能顯示這一點，或者甚至在某些重點細項上繼續上揚，那麼 Fed 的升息幅度馬上就會回到 75 基點。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 8 月沒有會議；它將在懷俄明州傑克森霍爾舉行年度研討會。

Medley Global Advisors 的伊蒙斯指出，鮑爾可以利用這個機會來更新市場關於貨幣緊縮的未來路徑，並補充說說 Fed 理解物價壓力如此「頑強和頑固，以至於它無法真正消退」。

他說，「不要小看傑克森霍爾。有些人不屑一顧，只因它不是平台。但這卻是鮑爾最重要的舞台，至少他會再次強調 Fed 的真正使命是真正降低通膨。這是關鍵任務。」