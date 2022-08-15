本週操盤筆記：零售、中概股財報、Fed會議紀要、美零售銷售與房市數據

本週重點國際財經大事包含：美國零售巨頭、中概股財報、聯準會 7 月會議紀要、中國城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、美國零售銷售與房市等多項經濟數據、日本第二季 GDP、紐西蘭央行利率決議等。

本週操盤筆記 (0815-0819)

1. 零售股、中概股發布財報

沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶(HD-US)、勞氏(LOW-US)、目標百貨(TGT-US) 和柯爾百貨 (KSS-US) 等美國零售商將在本週公布財報。

根據市場共識預估，沃爾瑪第二季營收為 1497 美元，每股淨利 (EPS) 為 1.6 美元；家得寶營收為 433.3 億美元，EPS 為 4.93 美元；勞氏營收為 281.7 億美元，EPS 為 4.59 美元；目標百貨營收為 261 億美元，EPS 為 0.72 美元；柯爾百貨營收為 391 億美元，EPS 為 1.12 美元。

網路設備大廠思科 (CSCO-US) 也將在周三 (17 日) 美股盤後公布財報。市場預估，上季營收將達 127.8 億美元，EPS 為 0.82 美元；亞德諾半導體 (ADI-US) 和晶片設備大廠應材 (AMAT-US) 分別在周三美股盤前和周四 (18 日) 美股盤後公布財報。

部分中概股本週也將陸續揭曉上季業績表現，包含騰訊 (TCEHY-US)、理想汽車(LI-US)、網易(NTES-US)、唯品會(VIPS-US) 和小米集團。

2. 聯準會 (Fed)7 月會議紀要

美國上週公布最新數據浮現通膨降溫跡象，削弱市場對 Fed 在 9 月升息 3 碼的押注，而上月會議紀要將幫助投資人釐清決策官員在 9 月的政策動向。

儘管如此，市場預期 7 月會議紀要不太可能為升息辯論添加任何新的內容，不過，一旦會議紀要反映出，多數聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員仍傾向提前於「超前部署」(frontloading)，則可能推高升息 3 碼的機率。

3. 美國零售銷售、房市等經濟數據

上月消費者物價指數 (CPI) 等通膨數據放緩後，市場焦點慢慢轉向經濟動能上，房市為備受關注的經濟指標之一，周二 (16 日) 美股盤前將公布美國新屋開工和營建許可，成屋銷售數據會在周四 (18 日) 美股開盤後不久公布，市場預期將出現下滑趨勢。

本週其他美國經濟數據還有工業生產、上週失業金、紐約 Fed 和費城 Fed 製造業指數等，但主要重點為周三的零售銷售數據。市場預期，美國 7 月零售銷售可能大幅放緩，月增幅估自 6 月的 1% 萎縮至 0.1%。