〈陸港盤後〉觀察Fed是否會放慢升息步調 滬指小跌

中國 A 股三大指數周五（12 日）收盤同步走低，滬指小跌約 0.1%，投資人評估美國通膨降溫跡象，是否足以使聯準會（Fed）放慢升息步調。

證券時報報導，滬指周五收盤跌 0.15% 至 3,276.89 點，深成指跌 0.44% 至 12,419.39 點，創業板指大跌 1.13% 至 2,690.83 點。兩市成交額合計人民幣 9,995 億元，「北向資金」淨流入 38.78 億元。

石油、煤炭、電力、燃氣、造紙、釀酒、地產等類股走高，軍工、半導體、汽車等族群下跌。

香港恒生指數收盤漲 0.46%，恒生科技指數漲 0.54%。

美國 7 月消費者物價指數（CPI）年升 8.5%，增幅比 6 月的 9.1% 小，原因是能源價格大幅下跌。扣除能源與食品的核心 CPI，升幅也縮小，顯示通膨壓力減輕。

美國勞工部周四宣布，7 月生產者物價指數（PPI）較前月下滑 0.5%，為新冠肺炎疫情初期以來首見，原因也是能源價格下跌，成為通膨減速最新跡象。

投資人正緊盯 Fed 官員動向。舊金山聯準銀行總裁戴利周四表示，通膨太高，她預料明年 Fed 將採取更多限制性貨幣政策。戴利說，她的基本情境是 9 月升息 2 碼，但她對升 3 碼持開放態度。Fed 已在 6、7 月連續升 3 碼。

川財證券表示，隨著短期不確定因素逐步消退，加上全球流動性迎來放寬預期，市場有望進一步走高。短期來看，投資人可關注具備「國產替代」邏輯的高階晶片、電腦類股，中長期而言，投資人可留意電力供應鏈、軍工、數位經濟等領域。