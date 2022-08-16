美國經濟降溫 Fed 9月加倍QT力道面臨兩難

美國聯準會 (Fed) 預定 9 月把每月量化緊縮 (QT) 的規模倍增，但因經濟成長減速、通膨浮現降溫的跡象，原定計畫面臨兩難。

加速 QT 能讓 Fed 收回更多疫情期間挹注的流動性，並提高長天期資產的借貸利率，以發揮抑制通膨的效果。但這一次在縮減資產負債表的同時，Fed 也透過大幅升息壓制通膨。

升息和 QT 雙管齊下，意味著 Fed 更難實現經濟「軟著陸」的目標。這使一些人開始懷疑，假如 Fed 為了保全目標而得妥協，可能會從暫緩加快 QT 下手。

BMO 財富管理公司首席投資策略師 Yung-Yu Ma 表示，Fed 還有一些空間，可能在放慢 QT 甚至提早結束之間做選擇，但很難推敲 Fed 如何取得平衡，「Fed 認為金融情勢到什麼程度才算緊縮？答案很模糊... 可能直到事發後才知道是否已經過了頭。」

美國第 1 季和第 2 季國內生產毛額 (GDP) 都萎縮，吻合「技術性衰退」的定義，而上周公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 都顯示通膨升幅減緩，減輕 Fed 官員在 9 月 20-21 日會議上再次升息 3 碼 (75 個基點) 的壓力。

聯邦資金利率期貨的交易員如今預期，Fed 9 月升息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 63.5%，升 3 碼的機率為 36.5%。

取自芝商所 CME FedWatch

嘉信金融研究中心 (SCFR) 固定收益策略師 Kathy Jones 認為，Fed 應該會按計畫將每月縮表金額提高至 950 億美元，但把縮表視為和升息配套的槓桿。

Jones 說：「如果升息升得又快又猛，他們必須停止 QT，如果升息緩慢且趨於平穩，他們可以執行更長時間的 QT，以緊縮貨幣政策。」

然而 CPI 報告公布後，多名 Fed 官員不約而同強調距離打贏抗通膨這場仗，為時尚早。

Ruffer LLP 經濟學家 Jamie Dannhauser 認為，通膨報告不足以改變 Fed 的 QT 計畫。

直到上周，Fed 資產負債表的規模仍接近 9 兆美元。雖然 Fed 6 月開始 QT，但迄今帳上的美國公債和抵押擔保證券 (MBS) 並未大幅下滑。整個資產負債表的規模仍預料會逐漸縮小，只是並非直線下降。

Fed 資產負債表變化，圖表截自路透

而另一方面，Fed 持有的銀行準備金已從去年 12 月的 4.3 兆美元高點減少 1 兆美元，目前為 3.3 兆美元，降得比分析師預料更快。在 Fed 上次 QT 期間，花了五年才收回 1.3 兆美元流動性。

Fed 並未宣布縮表的目標規模，道明證券資深利率策略師預測，Fed 最終目標是回到銀行準備金占 GDP 的 9%，即 2019 年 9 月停止 QT 前的水準。

分析師說，假如放慢 QT 能讓銀行準備金短缺、並開始抑制銀行的放款或造市 (market-making) 活動，Fed 可能將其納入選項。

Infrastructure 資本管理公司投資長 Jay Hatfield 認為，Fed 應該放慢 QT 腳步，因為市場不再需要額外減少 1 兆美元的銀行準備金。

他說：「這對股票和債券都是災難。遺憾的是，Fed 幾乎忽略流動性和貨幣供給，因此在控制通膨和預期通縮方面總是慢了一步。」