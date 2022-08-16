美國經濟降溫 Fed 9月加倍QT力道面臨兩難

Fed預定9月把減持債券規模提高一倍，至每月950億美元。 (圖:AFP)
Fed預定9月把減持債券規模提高一倍，至每月950億美元。 (圖:AFP)

美國聯準會 (Fed) 預定 9 月把每月量化緊縮 (QT) 的規模倍增，但因經濟成長減速、通膨浮現降溫的跡象，原定計畫面臨兩難。

加速 QT 能讓 Fed 收回更多疫情期間挹注的流動性，並提高長天期資產的借貸利率，以發揮抑制通膨的效果。但這一次在縮減資產負債表的同時，Fed 也透過大幅升息壓制通膨。

升息和 QT 雙管齊下，意味著 Fed 更難實現經濟「軟著陸」的目標。這使一些人開始懷疑，假如 Fed 為了保全目標而得妥協，可能會從暫緩加快 QT 下手。

BMO 財富管理公司首席投資策略師 Yung-Yu Ma 表示，Fed 還有一些空間，可能在放慢 QT 甚至提早結束之間做選擇，但很難推敲 Fed 如何取得平衡，「Fed 認為金融情勢到什麼程度才算緊縮？答案很模糊... 可能直到事發後才知道是否已經過了頭。」

美國第 1 季和第 2 季國內生產毛額 (GDP) 都萎縮，吻合「技術性衰退」的定義，而上周公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 都顯示通膨升幅減緩，減輕 Fed 官員在 9 月 20-21 日會議上再次升息 3 碼 (75 個基點) 的壓力。

聯邦資金利率期貨的交易員如今預期，Fed 9 月升息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 63.5%，升 3 碼的機率為 36.5%。

取自芝商所 CME FedWatch
取自芝商所 CME FedWatch

嘉信金融研究中心 (SCFR) 固定收益策略師 Kathy Jones 認為，Fed 應該會按計畫將每月縮表金額提高至 950 億美元，但把縮表視為和升息配套的槓桿。

Jones 說：「如果升息升得又快又猛，他們必須停止 QT，如果升息緩慢且趨於平穩，他們可以執行更長時間的 QT，以緊縮貨幣政策。」

然而 CPI 報告公布後，多名 Fed 官員不約而同強調距離打贏抗通膨這場仗，為時尚早。

Ruffer LLP 經濟學家 Jamie Dannhauser 認為，通膨報告不足以改變 Fed 的 QT 計畫。

直到上周，Fed 資產負債表的規模仍接近 9 兆美元。雖然 Fed 6 月開始 QT，但迄今帳上的美國公債和抵押擔保證券 (MBS) 並未大幅下滑。整個資產負債表的規模仍預料會逐漸縮小，只是並非直線下降。

Fed 資產負債表變化，圖表截自路透
Fed 資產負債表變化，圖表截自路透

而另一方面，Fed 持有的銀行準備金已從去年 12 月的 4.3 兆美元高點減少 1 兆美元，目前為 3.3 兆美元，降得比分析師預料更快。在 Fed 上次 QT 期間，花了五年才收回 1.3 兆美元流動性。

Fed 並未宣布縮表的目標規模，道明證券資深利率策略師預測，Fed 最終目標是回到銀行準備金占 GDP 的 9%，即 2019 年 9 月停止 QT 前的水準。

分析師說，假如放慢 QT 能讓銀行準備金短缺、並開始抑制銀行的放款或造市 (market-making) 活動，Fed 可能將其納入選項。

Infrastructure 資本管理公司投資長 Jay Hatfield 認為，Fed 應該放慢 QT 腳步，因為市場不再需要額外減少 1 兆美元的銀行準備金。

他說：「這對股票和債券都是災難。遺憾的是，Fed 幾乎忽略流動性和貨幣供給，因此在控制通膨和預期通縮方面總是慢了一步。」

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