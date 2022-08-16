寶齡腎臟新藥銷售分潤挹注 全年每股純益可望超過5元

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (16) 日舉行法說，總經理江宗明表示，由於上半年試劑熱銷墊高基期，下半年進入醫美與保健品銷售旺季，快篩則趨於平穩，營收將持平上半年，不過獲利在腎臟新藥拿百磷銷售分潤金挹注下，下半年獲利將逐季成長，全年每股純益有望超過原目標 5 元。

寶齡受惠旗下腎臟新藥拿百磷美國專利過期，不需支付銷售分潤金給發明人，可全額認列銷售分潤金，加上授權夥伴 Akebia 上修拿百磷全年銷售額，預期下半年獲利比上半年倍數成長。

拿百磷其他國家進度方面，日本地區專利預計 10 月過期，有望依循美國模式，銷售分潤金 100% 認列。今年初完成中國三期試驗解盲，預計年底前申請藥證，目標明年取證後，除了申請當地醫保 (如台灣健保)，也會進入自費市場，同時能取得里程碑金。

至於台灣市場部分，拿百磷在貧血症臨床試驗已經完成，不過數據分析受到疫情影響進度延遲，目標今年完成並提出藥證申請，後續也會提健保藥價。另外，韓國已經拿到藥證，目前正在進行健保藥價申請。

寶齡旗下原料藥廠正峰積極調整營運體質，未來將只生產三項產品，其中，拿百磷的原料檸檬酸鐵，看準中國、韓國、美國年需求量共 200 噸，其中光是美國市場就達百噸。

江宗明指出，為搶攻全球檸檬酸鐵市場，正峰產能已達滿載，近期啟動擴產計畫，除了向美國 FDA 申請 DMF(原料藥主檔案)，目標明年底前增加 100 噸產能，後續會再增 100 噸。

檢測試劑方面，寶齡除了既有的新冠快篩試劑外，目前也正在進行 BA.4/BA.5 變異株的快篩臨床試驗，另外將開發出流感病毒 A、B 型結合新冠的快篩試劑。